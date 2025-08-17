Cortemilia celebra la regina delle Langhe: inaugurata la 71ª Fiera Nazionale della Nocciola [FOTO E VIDEO]

Inaugurata ieri, sabato 16 agosto, la 71ª Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, con una cerimonia nel palazzo comunale a cui hanno partecipato molti ospiti e un pubblico numeroso.

Molto emozionato, nonostante siano molti anni che ne è uno dei protagonisti, il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito ha spiegato: “Per noi è un momento importantissimo per la valorizzazione del nostro prodotto di eccellenza, la “Tonda gentile di Langa”. Ringrazio tutti coloro che si impegnano per questo evento, i volontari, i dipendenti comunali, gli sponsor privati e istituzionali, gli ospiti, che in queste tre settimane contribuiranno a fare della fiera un momento unico per il nostro territorio.

Abbiamo allungato l’evento di qualche giorno, dando più spazio alla promozione e mantenuto le collaborazioni storiche con la Valle d’Aosta e la Liguria, a cui quest’anno si aggiunge il Veneto, segno che la nostra è ormai una fiera di respiro nazionale”.

Tantissime le autorità, istituzionali e non, presenti all’inaugurazione. Sono intervenuti per un saluto i due assessori regionali Paolo Bongioanni (Agricoltura - Turismo) e Marco Gallo (Aree interne e altro), il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, l’assessore all'agricoltura della Regione Valle d'Aosta, Marco Carrel, Massimo Gula del GAL, Mariano Rabino dell’ATL Langhe Monferrato Roero, Alberto Gatto sindaco di Alba, Enrico Faccenda, presidente dei sindaci del Roero, Roberto Ghio sindaco di Santena, gli ospiti del comune trevigiano di Morgano, e il capitano della Compagnia CC di Alba Giuseppe Santoro, che ha presentato nell’occasione il nuovo comandante della stazione di Cortemilia Gabriele Valeriano.

Erano presenti rappresentanti delle amministrazioni e i sindaci di moltissimi comuni delle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Savona, il presidente Unione Montana Alta Langa Davide Falletto, il vicepresidente della provincia di Cuneo Massimo Antoniotti e il consigliere Simone Manzone, Giovanni Quaglia, ex presidente della provincia per Fondazione CRT, Carlo Rosso per Fondazione CRC, Enrico Nada vicepresidente Camera di Commercio di Cuneo, Roberto Riccardo presidente zonale della Confartigianato Alba e Flavio Borgna presidente dell’Ente Fiera della Nocciola.

Miss Piemonte 2024 Francesca Spinelli ha consegnato il premio Nocciola d’Oro a Ezio Raviola ex presidente Fondazione CRC oggi funzionario della Fondazione Compagnia San Paolo e al notissimo pasticcere romano Davide Dalizia, più volte campione del mondo di pasticceria.

Non sono mancati, duranti i vari interventi, gli accenni alla problematica della cascola e delle rese dei noccioleti, che quest’anno stanno mettendo in grave difficoltà il comparto. Si stanno predisponendo, grazie agli investimenti sulla ricerca, i rimedi per ovviare ad una situazione difficile e l’augurio fatto in questa occasione è che il mondo della corilicoltura trovi in breve tempo la possibilità di uscire da una situazione complessa.

Davvero intenso il programma della fiera, con un cartellone che intreccia gusto, musica e cultura. Venerdì 22 agosto il Parco La Pieve ospiterà il concerto gratuito di Sarah Toscano, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo. Domenica 24 agosto sarà la volta di Iva Zanicchi, con uno spettacolo pensato per un pubblico trasversale. Le domeniche restano a misura di famiglia, con mercatini, assaggi e animazioni, mentre il terzo weekend porterà il Cortemilia Comics&Games e, domenica 31 agosto, il premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro insieme alla celebrazione dei 25 anni della Confraternita della Nocciola.

Sabato 23 agosto alla Cascina di Monteoliveto si terrà il convegno organizzato da Agrion sulle prospettive dei noccioleti piemontesi e italiani, tra produttività, innovazione e soluzioni per una stagione agricola complessa.

Per tutte le informazioni sul programma della 71a Fiera della Nocciola di Cortemilia: https://www.fieranocciolacortemilia.it/

GUARDA IL VIDEO CON LE INTERVISTE QUI SOTTO: