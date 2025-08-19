 / Attualità

Attualità | 19 agosto 2025, 17:56

Dal 1° settembre nuovi dirigenti scolastici in provincia di Cuneo

A Morozzo, Garessio, Bra, Saluzzo e Alba i presidi vincitori dell’ultimo concorso regionale

Dal 1° settembre 2025 diversi istituti della provincia di Cuneo vedranno l’arrivo di nuovi dirigenti scolastici, a seguito delle nomine ufficializzate oggi con l’ultimo concorso ordinario regionale.

A Morozzo approda Mirko Finotto, già vicepreside dell’Istituto Superiore “Grandis” di Cuneo, che guiderà l’Istituto Comprensivo. 

(Mirko Finotto)

A Garessio arriva Anna Camperi, mentre a Bra l’Istituto Comprensivo “Bra 1” sarà affidato a Ilaria Giavelli.

Per quanto riguarda gli istituti superiori, il “Denina” di Saluzzo vedrà come nuovo preside Danilo Guerra, in arrivo dall’Istituto “Giolitti Bellisario Paire” di Mondovì. 

(Danilo Guerra)

Ad Alba, invece, l’Istituto “L. Einaudi” sarà diretto da Giulio Marengo,  che sostituirà Valeria Cout, che dopo 13 anni guiderà l'Istituto Comprensivo Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo.

Le nuove assegnazioni rientrano nell’ambito del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici del Piemonte, che ha selezionato 65 vincitori e 15 idonei su base regionale, con una percentuale di selezione superiore al 90%. L’ultimo concorso di questo tipo, a livello nazionale, risaliva al 2019.

redazione

