Bra: nei prossimi giorni modifiche temporanee alla viabilità

Nei prossimi giorni sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità a Bra.

In particolare, dalle 8.30 alle 15 di giovedì 27 agosto è disposto il divieto di transito nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Rambaudi e via Verdi e in via Rambaudi per posizionamento gru. I residenti dei tratti interessati potranno circolare in doppio senso di marcia, con le dovute cautele, solo in casi di necessità e urgenza e per raggiungere i luoghi privati di sosta. (ord. 366/26)

Per permettere i lavori sul passaggio a livello al km. 100+790 della linea Alba – Carmagnola in Bra, dalle ore 8 di venerdì 28 agosto e fino alle ore 18 del 7 settembre è previsto il divieto di transito in Strada Tetti Milanesi (ord. 363/26) e in Strada Ca' del Bosco, tra Strada Crosassa e il passaggio a livello km 97+705, e nel tratto da Strada Gallotto al passaggio a livello (ord. 363/26).

Infine, visti i lavori di scavo effettuati da Italgas, dalle ore 00:00 di lunedì 24 agosto e fino a termine degli interventi, nel centro abitato di Bra - lungo le direttrici via Vittorio Veneto e via Cuneo (S.S. 231) direzione Roreto di Cherasco – è istituito di divieto di transito per i veicoli di massa superiore alle 7,5 t, oltre che per i veicoli adibiti a trasporto materie fossili o adibiti al trasporto di materie esplodenti, con relativa sospensione dell'ordinanza 35/2001 (ord. 356/26). Per permettere i lavori di scavo, in via Cuneo, all'altezza del numero civico 64, la viabilità sarà regolata con senso unico alternato da impianto semaforico, fino a termine lavori (ord 355/26).