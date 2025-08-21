Bra, uomo aggredito e rapinato in pieno giorno: arrestati due giovani

Paura nel pomeriggio di sabato 10 agosto in via Trento e Trieste, dove un uomo residente in città è stato aggredito e rapinato mentre stava per salire nella propria auto. Due uomini lo hanno colpito ripetutamente con pugni, per poi sottrargli portafogli e smartphone, lasciandolo dolorante sul posto.

La vittima è riuscita a contattare il numero di emergenza 112 e, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della Stazione di Bra, ha ricevuto i primi soccorsi e ha potuto fornire una descrizione dettagliata dei rapinatori. Le ricerche, avviate nell’immediato, hanno permesso di rintracciare i due responsabili poco dopo, mentre tentavano la fuga nelle vie limitrofe.

Si tratta di due giovani nigeriani, rispettivamente di 26 e 28 anni, residenti a Cuneo. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso della refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. L’uomo, trasportato all’ospedale “Ferrero” di Verduno, ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni.

I due arrestati, accusati di rapina e lesioni personali, sono stati tradotti presso la Casa di Reclusione di Asti, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora stabilire la loro responsabilità nel processo.





