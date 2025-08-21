 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 21 agosto 2025, 10:26

Bra, uomo aggredito e rapinato in pieno giorno: arrestati due giovani

La vittima, colpita con pugni e derubata di portafogli e cellulare, ha permesso con la sua testimonianza l’immediata cattura dei malviventi

Bra, uomo aggredito e rapinato in pieno giorno: arrestati due giovani

Paura nel pomeriggio di sabato 10 agosto in via Trento e Trieste, dove un uomo residente in città è stato aggredito e rapinato mentre stava per salire nella propria auto. Due uomini lo hanno colpito ripetutamente con pugni, per poi sottrargli portafogli e smartphone, lasciandolo dolorante sul posto.

La vittima è riuscita a contattare il numero di emergenza 112 e, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della Stazione di Bra, ha ricevuto i primi soccorsi e ha potuto fornire una descrizione dettagliata dei rapinatori. Le ricerche, avviate nell’immediato, hanno permesso di rintracciare i due responsabili poco dopo, mentre tentavano la fuga nelle vie limitrofe.

Si tratta di due giovani nigeriani, rispettivamente di 26 e 28 anni, residenti a Cuneo. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso della refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. L’uomo, trasportato all’ospedale “Ferrero” di Verduno, ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni.

I due arrestati, accusati di rapina e lesioni personali, sono stati tradotti presso la Casa di Reclusione di Asti, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora stabilire la loro responsabilità nel processo.



 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium