Nel primo fine settimana di settembre quattro appuntamenti in valle Varaita tra natura, bici e falconeria

Sono quattro gli appuntamenti in programma in valle Varaita nel primo fine settimana di settembre, tra venerdì 4 e domenica 6, nell'ambito di "Emozioni & Avventura in Valle Varaita", il calendario estivo di iniziative promosso dall'Unione Montana Valle Varaita. Le proposte, tutte a partecipazione gratuita, si rivolgono a pubblici differenti: una passeggiata animata per famiglie con bambini, un'attività dedicata alla falconeria e due appuntamenti per gli amanti della bicicletta, uno in mountain bike e uno su strada.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 4 settembre a Isasca: "C'è posto nel bosco... a Isasca – Alla scoperta della natura con il sarvanòt Pluf" è una passeggiata animata rivolta in particolare alle famiglie con bambini dai quattro ai dieci anni. Il ritrovo è previsto alle ore 14.45 in piazza San Massimo. L'attività, della durata di circa due ore, è curata dagli operatori de La Fabbrica dei Suoni e accompagna i partecipanti in un percorso tra natura e immaginazione, sulle tracce di folletti, gnomi, silfidi e ninfe. L'itinerario raggiunge la cappella di San Chiaffredo e prosegue poi su strada sterrata fino a un suggestivo bosco di castagni, con un dislivello positivo di circa 100 metri. Durante il pomeriggio il protagonista è il sarvanòt Pluf, folletto delle montagne della storia occitana "C'è posto nel bosco", proposta anche attraverso racconti in lingua occitana. Si consiglia un abbigliamento adatto all'attività all'aperto; è sconsigliato l'utilizzo di passeggini o carrozzine. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente tramite il modulo disponibile al link https://form.jotform.com/261674379195370, raggiungibile anche dal sito dell'Unione Montana valle Varaita www.unionevallevaraita.it.

Sabato 5 settembre è invece in programma "In MTB lungo il torrente Varaita", un'escursione guidata da Sampeyre a Casteldelfino lungo il fondovalle e il corso del torrente Varaita. Il ritrovo è previsto alle ore 9 in piazza della Vittoria a Sampeyre. L'escursione, condotta dagli accompagnatori cicloturistici dell'ASD Transvaraita, si sviluppa per circa 24 chilometri complessivi, con un dislivello di circa 400 metri e difficoltà media. Il tracciato segue per lunghi tratti il percorso un tempo conosciuto come "Camminata bianca" e si dipana per circa l'80% su fondo sterrato ben battuto, con la restante parte su asfalto. La giornata prevede pranzo al sacco a carico dei partecipanti. È possibile partecipare anche con e-bike, mentre chi non dispone di una bicicletta dovrà provvedere autonomamente al noleggio. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/e/in-mtb-lungo-il-torrente-varaita-tickets-1997851008146, raggiungibile anche dal sito dell'Unione Montana valle Varaita www.unionevallevaraita.it.

Sempre sabato 5 settembre, alle ore 15 al campo sportivo di Pontechianale, è in programma "Il Cantico e frate vento", appuntamento dedicato al mondo dei rapaci. La fattoria didattica Fanta Parco di Bussoleno propone dimostrazioni di falconeria e uno spettacolo di volo libero, affiancati da momenti di divulgazione e didattica. Durante l'attività sarà inoltre possibile avvicinarsi agli animali e scattare fotografie con i rapaci al pugno. L'iniziativa, originariamente in programma lo scorso 8 agosto ma poi rimandata per problemi tecnici, offre un'occasione per conoscere più da vicino caratteristiche, capacità e comportamento di questi animali, attraverso un'esperienza pensata per coinvolgere adulti e bambini. La partecipazione è libera e non è necessaria la prenotazione.

Domenica 6 settembre torna infine a Pontechianale "Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso" con l'ultima giornata del calendario 2026 in valle Varaita. Dalle ore 9 alle 14 la strada per il Colle dell'Agnello sarà riservata alle biciclette, con chiusura al traffico motorizzato da borgata Chianale. Da qui iniziano i 9 chilometri finali della salita, con una pendenza media del 9,9% e punte che raggiungono il 15%. Il punto di ritrovo è fissato all'Ufficio Turistico di borgata Maddalena. La partecipazione è gratuita e non occorre prenotarsi: tutti i ciclisti registrati al punto di ritrovo ottengono un talloncino commemorativo della giornata da esporre sulla propria bicicletta. In vetta, sul più alto valico transfrontaliero d'Europa, i ciclisti provenienti dalla valle Varaita incontreranno quelli in salita dal versante francese, dove nello stesso orario la strada sarà chiusa al traffico a partire dal Pont de Lariane nell'ambito dei *Cols réservés*. È previsto un rinfresco italo-francese e sarà possibile ritirare materiali informativi e gadget della Fondazione Michele Scarponi, impegnata nella promozione della sicurezza di chi pedala. Proprio sul Colle dell'Agnello un monumento ligneo ricorda il ciclista marchigiano scomparso nel 2017 che, durante il Giro d'Italia di dieci anni fa, mise piede a terra nella discesa del valico franco-piemontese mettendosi al servizio del capitano Vincenzo Nibali, poi vincitore della corsa rosa.

I quattro appuntamenti sono inseriti nel calendario "Emozioni & Avventura in Valle Varaita", programma promosso dall'Unione Montana Valle Varaita per valorizzare storia e tradizioni locali, patrimonio ambientale e nuove modalità di scoperta del territorio. Da giugno a ottobre sono previsti oltre trenta eventi rivolti ad adulti, bambini e famiglie, suddivisi in cinque aree tematiche che uniscono natura, cultura, movimento e conoscenza delle peculiarità della valle. Il calendario completo e le informazioni sulle singole iniziative sono disponibili sul sito dell'Unione Montana Valle Varaita.

Le iniziative sono finanziate con i fondi FOSMIT della Regione Piemonte, Annualità 2024, ex L. n. 234/2021, art. 1, commi 593 e 595, Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie dell'11 dicembre 2024 – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.