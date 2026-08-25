Copertura telefonica e zone bianche, da Monterosso Granda l'appello: "Oltre le mappature, servono strumenti concreti"

Non ci sta il sindaco di Monterosso Grana, Stefano Isaia all'ennesimo sondaggio, diffuso negli scorsi giorni dall'Uncem che rilanciava "la mappatura delle aree del Paese senza segnale telefonico".

"Come Amministrazione Comunale di Monterosso Grana accogliamo sempre con attenzione il dibattito sulle zone d'ombra e sulla carenza di ricezione telefonica nelle nostre vallate - spiega il primo cittadino -. Mail di richiesta mappature, sondaggi, compilazione form e ancora compilazione form, mappatura, ecc., magari ad agosto...sembra più un esercizio di presenza che un passo avanti concreto!

Da amministratore di montagna che vive il problema quotidianamente, ritengo che reiterare appelli e avviare periodicamente nuove raccolte dati non basta più!".

"Il problema della connettività nelle aree interne non si risolve continuando a fotografare il disservizio che, peraltro, conosciamo TUTTI benissimo (dai Comuni, alla Regione, passando per l'Uncem), ma strutturando il percorso pratico per superarlo - prosegue il primo cittadino -. La Regione Piemonte sta mettendo in campo un progetto finanziato di circa 4 milioni di euro dedicato proprio alla digitalizzazione e alla copertura telefonica. È una risorsa preziosa, ma per intercettarla i Comuni non hanno bisogno di ulteriori questionari: hanno bisogno di supporto operativo, indicazioni strategiche e orientamento sulle direzioni da intraprendere".

Così il Comune Monterosso Grana ha scelto di non attendere passivamente ed è stata incaricata una ditta per eseguire rilievi tecnici specifici su due aree critiche e totalmente scoperte come il Vallone di Frise ed il Vallone di Santa Lucia.

Tra le iniziative - aggiungono dal municipio - sono già stati raccolti dati che potranno essere utili non appena il bando regionale sarà aperto. Per quanto concerne la fibra: "Dopo l'importante lavoro svolto sull'infrastruttura in fibra ottica, grazie all'Assessorato regionale alla Montagna, questo tassello sui ponti radio e sulla telefonia mobile è il passaggio decisivo - conclude il primo cittadino -. Garantire la copertura di rete nelle zone montane remote è una priorità assoluta: significa garantire la sicurezza dei residenti, favorire i nuovi insediamenti e dare alle imprese locali la competitività indispensabile per operare e crescere.

Le cose si stanno muovendo e le risorse ci sono. La vera sfida per gli enti locali oggi è l'organizzazione e la prontezza progettuale.

Chiediamo quindi ad Uncem di appoggiare i Comuni con un'azione di affiancamento tecnico e strategico, per trasformare le segnalazioni in progetti cantierabili e risolvere una volta per tutte l'isolamento digitale delle nostre comunità".