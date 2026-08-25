Tutto pronto a Montaldo Roero per la magica cena sul "Ponte dei Sapori"

Sabato 29 agosto torna la magica "Cena sul Ponte dei Sapori" a Montaldo Roero, con i tavoli affacciati sul meraviglioso panorama delle Rocche.

Terminati alcuni mesi fa dalla Provincia i lavori di messa in sicurezza della struttura, costruita fra il 1929 e il 1931, la tradizionale cena sarà servita alle ore 20, preceduta dall'aperitivo "Vino e Sansùp" preparato dai produttori montaldesi, con il seguente menu:

Gran Buffet delle tradizioni. A seguire:

L'Orto del Roero e il Castelmagno:

Sformato tiepido di biete e cipolle bionde caramellate, servito su uno specchio di Castelmagno fuso e veletta di pane croccante

Il Plin e il sottobosco:

Agnolotti della tradizione piemontese lucidati al burro chiarificato e profumati al rosmarino fresco.

Il morbido della Vendemmia

Profumato al Marsala, con crema di latte e nocciola del Piemonte Igp, servito con patate aromatiche dorate al forno.

Il Persi Pien del Podere:

Pesche nettarine cotte al forno con un cuore vellutato di cacao amaro, racchiuse da una croccante sfoglia di amaretti sbriciolati.

Il costo è di 40 € a persona vini inclusi, 25 € i bambini.

Per le prenotazioni 0172/40053 (Comune) oppure Patrizia 333 35 55 541.

Il ritorno della "Cena dei Sapori" è accolto dal sindaco Claudia Rosso, dall'amministrazione comunale e da tutti gli abitanti del piccolo borgo roerino come un beneaugurante segno di rinnovo e rilancio, dopo alcuni periodi di viabilità difficile e di tanto lavoro di tutta la comunità.