Fap Acli Cuneesi, gita al Lago d’Orta tra Sacro Monte e Isola di San Giulio

Una giornata tra arte, spiritualità e paesaggi lacustri. La Fap – Federazione Anziani e Pensionati delle Acli Cuneesi propone per mercoledì 23 settembre una gita al Lago d’Orta, aperta a soci, amici e simpatizzanti e organizzata dal Centro Turistico Acli di Cuneo.

Il viaggio si svolgerà in pullman Gran Turismo, con partenze nella prima mattinata da Cuneo e da alcune località della provincia. Dopo una sosta in autogrill per la colazione libera, il gruppo raggiungerà il Lago d’Orta, dove incontrerà una guida locale.

Il programma prevede la salita in trenino al Sacro Monte di Orta, complesso situato su un promontorio boscoso affacciato sul lago e sull’Isola di San Giulio. L’itinerario comprende venti cappelle immerse nella natura, decorate con sculture e pitture che raccontano episodi della vita di San Francesco.

Conclusa la visita, il gruppo scenderà in trenino fino a Orta, storico borgo sulla sponda orientale del lago, caratterizzato da edifici medievali e barocchi, loggette e balconcini. Dopo il pranzo in ristorante, il pomeriggio sarà dedicato all’escursione in battello verso l’Isola di San Giulio, dove si trova l’omonima basilica, tra i principali edifici romanici del Piemonte. La navigazione proseguirà poi fino a Pella, da cui partirà il rientro in pullman verso il Cuneese, con arrivo in serata.

"Per la Fap delle Acli Cuneesi la gita annuale è una bella occasione per incontrare soci e simpatizzanti e trascorrere una giornata insieme all’insegna dell’amicizia – dichiara il segretario provinciale Raffaele Fattoruso –. Ringrazio il Cta di Cuneo per l’organizzazione tecnica, il presidente provinciale Acli Cuneesi Elio Lingua, i numerosi volontari e i promotori sociali, che permettono all’associazione di offrire servizi sempre più precisi e puntuali ai pensionati".

La quota di partecipazione è fissata a 90 euro per i soci Fap, 95 euro per i coniugi non soci e 100 euro per accompagnatori, amici e simpatizzanti non iscritti alla Federazione. Nel prezzo sono compresi viaggio in pullman Gran Turismo, secondo autista, guida locale per mezza giornata, biglietto del trenino da e per il Sacro Monte, pranzo, navigazione sul Lago d’Orta, accompagnatore Cta e assicurazione medica.

Il pranzo prevede tre antipasti, un primo, un secondo con contorno, dolce, caffè, un quarto di vino e mezza bottiglia d’acqua.

Le fermate previste sono al parcheggio Ponte Vecchio di Cuneo alle 6.15, al piazzale del distributore Eni di Madonna dell’Olmo alle 6.25, alla circonvallazione Bar Tom di Fossano alle 6.50, al parcheggio B&B Hotel Cherasco Langhe alle 7.05 e al parcheggio del cimitero di Alba alle 7.30.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 15 settembre, salvo esaurimento anticipato dei posti, presso gli Sportelli del Pensionato Acli. Al momento dell’adesione sarà necessario comunicare dati anagrafici, recapito telefonico ed eventuali intolleranze alimentari. I posti sul pullman verranno assegnati in ordine di iscrizione.

Gli Sportelli del Pensionato Acli sono presenti a Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Caraglio, Centallo, Cervasca, Cuneo, Cuneo Movicentro, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. Informazioni, orari e contatti sono disponibili presso le sedi Acli territoriali.

La Fap Acli Cuneesi opera per la tutela dei diritti e della qualità della vita di anziani e pensionati e propone anche servizi come Sos Sanità, per ricorsi relativi a prenotazioni di visite ed esami, e lo Sportello dei diritti – Welfare Informa.