Valle Bormida, la lotta all’inceneritore si sposta in Granda: gazebo, fumetti e assemblee

Non si ferma l’azione di informazione e sensibilizzazione del Coordinamento No Inceneritore e dell’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida, in prima linea per contrastare l’ipotesi di realizzazione di un inceneritore sul territorio e per tutelare la salute pubblica e l’ambiente tra Liguria e Piemonte.

Dopo la presenza capillare garantita all’inizio del mese durante la manifestazione Cairo Medioevale, l’impegno dei volontari si è spostato nel versante piemontese. Per tutto il periodo della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, i gazebo e gli attivisti dell’associazione sono presenti con un’attenta attività di volantinaggio per informare cittadini e visitatori sui rischi legati all'impianto.

La mobilitazione proseguirà già nel prossimo fine settimana a Carcare, in occasione delle feste locali, garantendo una copertura costante di tutta la vallata.

Sabato 29 agosto, in occasione dell’evento Cortemilia Comics&Games 2026, durante l’intera giornata dallo stand dell’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida, collocato in via Cavour, le attività di sensibilizzazione ambientale saranno declinate sul tema dei fumetti dedicato all’iniziativa, con spazi per bambini e pezzi da collezione per adulti.

Sarà esposta una selezione delle vignette satiriche della lotta popolare contro l’inquinamento dell’Acna, che furono ideate da disegnatori non soltanto locali e pubblicate negli anni ’80 e ’90 dal giornale “Valle Bormida Pulita” diretto da Renzo Fontana, dove la rubrica “Smog” chiudeva le edizioni di stampa con umorismo dolceamaro.

Oltre alla presenza nelle piazze, l’associazione continua a promuovere momenti di approfondimento tecnico e decisionale. Per giovedì 10 settembre è stata organizzata un’assemblea pubblica informativa a Cortemilia, in collaborazione con il Comune, che segue i numerosi incontri già promossi con successo nei mesi scorsi in diversi centri liguri e piemontesi.

Appuntamento al Teatro Comunale di via Vittorio Alfieri 80, alle ore 20.30. A rafforzare il ruolo dell’ente sulle decisioni istituzionali è giunta inoltre l’ufficializzazione di un importante passaggio operativo: l’ingresso formale dell’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida nel Gruppo di Monitoraggio – Osservatorio Valle Bormida, organismo costituito dall’Unione Montana Alta Langa insieme alla Provincia di Cuneo e ai Comuni interessati.

L’integrazione permetterà di seguire da vicino e con strumenti diretti sia gli sviluppi dello storico nodo ex Acna, sia l’evoluzione della vicenda legata all’inceneritore. Associazione Rinascita Valle Bormida | rinascitavallebormidapulita@gmail.com |

"La tutela del nostro territorio richiede presenza costante, trasparenza e collaborazione istituzionale – spiegano dall’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida –. La risposta della popolazione alle nostre iniziative dimostra quanto il tema sia sentito. Continueremo a portare informazione corretta in ogni centro della valle e a far valere le nostre ragioni in tutte le sedi opportune".