Cuneo, Piazza Europa “indecorosa". Armellini: “Servono interventi urgenti”

Una piazza centrale della città che, secondo Paolo Armellini, avrebbe bisogno di una decisa operazione di manutenzione e decoro. Il consigliere comunale degli Indipendenti ha presentato un’interpellanza da discutersi nel prossimo consiglio comunale chiedendo interventi urgenti su piazza Europa, definita senza mezzi termini una piazza “indecorosa”.

La segnalazione arriva dopo un sopralluogo effettuato il 24 agosto, durante il quale Armellini avrebbe riscontrato diverse criticità. E tra gli elementi che finiscono nel mirino c’è soprattutto la fontana al centro della piazza, o meglio l’area che la circonda.

Secondo il consigliere, infatti, una lastra di marmo che circonda la fontana risulta danneggiata ed è stata transennata. Una situazione che, oltre alla questione estetica, pone anche un problema di sicurezza e che Armellini chiede quindi di risolvere rapidamente.

Ma la fontana non sarebbe l'unico elemento a destare perplessità. Nel suo sopralluogo il consigliere ha rilevato anche la presenza permanente di coni arancioni e altre delimitazioni provvisorie, utilizzati per segnalare e circoscrivere alcune aree della piazza.

A questo si aggiungerebbe un prato poco curato, mentre la siepe che separa piazza Europa da corso Nizza viene descritta come rinsecchita in diversi punti.

E poi c’è il grande manufatto che occupa la parte centrale della piazza: una struttura rettangolare realizzata con lastre di marmo, al cui centro si trova una “figura solida composta”. Anche questo elemento, secondo Armellini, necessiterebbe di un intervento di riqualificazione.

Il consigliere mette così sul tavolo una questione che, almeno nelle sue intenzioni, va oltre il giudizio sulle scelte urbanistiche che hanno caratterizzato piazza Europa. Si può discutere sull’estetica, sulla funzione e sulle scelte progettuali della piazza, ma la manutenzione e il decoro sarebbero un’altra cosa.

Ed è proprio su questo punto che si concentra l’interpellanza.

Armellini chiede all’amministrazione comunale di ripristinare il decoro complessivo dell’area, intervenendo sulle delimitazioni provvisorie, sul prato, sulla siepe e sul manufatto centrale. Ma soprattutto sollecita la riparazione della lastra danneggiata attorno alla fontana e la messa in sicurezza della zona.