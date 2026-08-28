Libri da Gustare verso il gran finale: musica, poesia e benessere a Limone Piemonte

Dopo la serata con Luca Galtieri e Marco Carena, la rassegna entra nel suo weekend conclusivo. Sabato 29 agosto al Teatro della Confraternita Christian Gullone e Marko Kurtinovic protagonisti di uno spettacolo di musica e poesia contro la guerra. Domenica 30 agosto chiusura al Limone Palace Residence con Joe Aveta e TaoPatch.

Libri da Gustare si avvia verso la conclusione con gli ultimi appuntamenti della XXVII edizione, che anche quest’anno ha confermato il forte interesse del pubblico per la rassegna promossa dall’associazione culturale Ristoranti della Tavolozza.

Dopo gli incontri dedicati ai libri, al vino, alla storia della gastronomia, all’alimentazione e alla salute, e la serata di venerdì 28 agosto con Luca Galtieri e Marco Carena, il programma entra nella sua fase conclusiva con due appuntamenti dedicati alla musica e al benessere.

Sabato 29 agosto “InCanta la Pace” con Christian Gullone e Marko Kurtinovic

Sarà la musica a essere protagonista dell’ultimo appuntamento serale della rassegna. Sabato 29 agosto alle ore 21, al Teatro della Confraternita, andrà in scena “InCanta la Pace”, spettacolo musicale con Christian Gullone e Marko Kurtinovic.

Un percorso tra canzoni e poesia dedicato alla guerra, alla memoria, al dolore e alla speranza. Da Fabrizio De André a Bob Dylan, da Lucio Dalla a John Lennon, il programma propone un viaggio attraverso brani e testi capaci di interrogarsi sul significato della guerra e sulla possibilità di costruire un futuro diverso.

La serata, presentata da Claudio Porchia, seguirà un percorso in cinque movimenti, dall’innocenza violata alla figura del soldato, dalla memoria delle guerre alla speranza e alla possibilità di cambiare. Il viaggio musicale si concluderà con “Imagine” di John Lennon, affidando alla musica l’ultima parola e il messaggio conclusivo dello spettacolo.

Christian Gullone è un giovane cantautore sanremese che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione nel panorama della nuova canzone d’autore. Nel 2025 ha vinto la tappa ligure del progetto di scouting collegato al Premio Fabrizio De André, presentando i brani Pancia Piena e Sanguina Ancora, accompagnato dal violinista Marko Kurtinovic.

Marko Kurtinovic, violinista e poeta sanremese, ha sviluppato un percorso artistico nel quale musica e parola dialogano costantemente. Nel 2026 ha pubblicato Amici Lontani – 12 pezzi difficili, un progetto discografico dedicato ai temi della provincia, della lontananza e della solitudine intesa come possibile forma di resistenza culturale.

L’incontro artistico tra i due musicisti trova in “InCanta la Pace” un terreno particolarmente significativo. La musica diventa un linguaggio capace di superare differenze e confini, proponendo una riflessione sulla necessità della pace, della solidarietà e della responsabilità individuale.

Dopo aver raccontato il gusto, il vino, la storia, la salute e il mondo dello spettacolo, Libri da Gustare affida così alla musica e alla poesia uno dei suoi momenti più intensi, trasformando il concerto in un messaggio di speranza.

Domenica 30 agosto la chiusura con Joe Aveta e TaoPatch

La XXVII edizione di Libri da Gustare si concluderà domenica 30 agosto alle ore 17.30, al Limone Palace Residence, con un appuntamento dedicato al benessere e all’innovazione.

Protagonista sarà il fisioterapista Joe Aveta, che presenterà TaoPatch, una tecnologia basata sulla luce terapeutica, illustrandone caratteristiche e possibili applicazioni nel campo della postura, dell’equilibrio e del benessere.

Un ultimo incontro che chiude una settimana ricca di proposte diverse, confermando la vocazione di Libri da Gustare a mettere in dialogo cultura, conoscenza e attualità attraverso linguaggi e temi capaci di coinvolgere pubblici differenti.

Gli ultimi appuntamenti di Libri da Gustare:

Venerdì 28 agosto – ore 21.00, Teatro della Confraternita

Luca Galtieri e Marco Carena

Come nasce un cretino… e finisce a Sanremo?

Sabato 29 agosto – ore 21.00, Teatro della Confraternita

Christian Gullone e Marko Kurtinovic

InCanta la Pace

Domenica 30 agosto – ore 17.30, Limone Palace Residence

Joe Aveta

Incontro dedicato a TaoPatch, tecnologia e benessere



