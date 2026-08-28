L'arte di Romano Reviglio in mostra alla cappella di San Rocco a Santa Vittoria d'Alba

Si terrà sabato 5 settembre, alle ore 18.30, il vernissage della mostra retrospettiva dedicata a Romano Reviglio, presentata dall'Associazione Anforianus Odv di Santa Vittoria d'Alba.

L'esposizione, attraverso solo 26 opere selezionate, racconta in breve i quasi cinquant'anni di carriera dell'artista.

Nelle note critiche curate dalla Dott Ssa Agata Comandè si legge:

"Definito provinciale, solitario e indifferente alle dinamiche del mercato dell'arte, Romano Reviglio ha trovato nell'amore verso il proprio territorio e la sua Cherasco la chiave di protezione contro la globalizzazione. La sua riservatezza non gli ha impedito di intessere relazioni con i maggiori esponenti della pittura piemontese ed europea e di aderire al movimento cuneese del Crogiuolo. La sua ricerca artistica ha attraversato diversi stili: dalle radici nell'espressionismo e nella scomposizione dello spazio di Spazzapan, fino alla vivacità cromatica della Transavanguardia e all'Informale. La sua pittura di getto, decisa e graffiata, spazia tra figurazione e informale, reale e fantastico, fino alle forme fantasmatiche dell'ultimo periodo, capace di scavare nella spiritualità dell'ordinario per cogliere il mistero e l'eternità insiti nell'arte."

La mostra si tiene presso la Cappella di San Rocco, nel centro storico di Santa Vittoria d'Alba. La chiesa, in posizione panoramica, fu luogo di 'ritorno a casa' di Carlo Bertero, medico, botanico e ricercatore, ed è in attesa del completamento del giardino con le sue erbe. Un luogo di natura, spiritualità, scienza e ricerca, in perfetta sintonia con l'artista Reviglio, che è riuscito nella scoperta e ci regala qui la bellezza del suo mondo.

Informazioni utili:

Evento: Vernissage della mostra retrospettiva su Romano Reviglio;

Sabato 5 settembre 2026 – ore 18.30

Apertura mostra: 5-6 e 12-13 settembre 2026

Orario: 10.30–12.30 / 15–18

Ingresso libero

Evento presso Cappella di San Rocco, centro storico di Santa Vittoria d'Alba

Evento promosso da Associazione culturale Anforianus Odv – Santa Vittoria d'Alba

Info: info@anforianus.it - www.anforianus.org