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Attualità | 28 agosto 2026, 08:55

L'arte di Romano Reviglio in mostra alla cappella di San Rocco a Santa Vittoria d'Alba

L'associazione Anforianus Odv presenta una retrospettiva dedicata ad uno dei grandi rappresentanti della pittura piemontese della seconda metà del Novecento

L'arte di Romano Reviglio in mostra alla cappella di San Rocco a Santa Vittoria d'Alba

Si terrà sabato 5 settembre, alle ore 18.30, il vernissage della mostra retrospettiva dedicata a Romano Reviglio, presentata dall'Associazione Anforianus Odv di Santa Vittoria d'Alba.

L'esposizione, attraverso solo 26 opere selezionate, racconta in breve i quasi cinquant'anni di carriera dell'artista.

Nelle note critiche curate dalla Dott Ssa Agata Comandè si legge:

"Definito provinciale, solitario e indifferente alle dinamiche del mercato dell'arte, Romano  Reviglio ha trovato nell'amore verso il proprio territorio e la sua Cherasco la chiave di protezione contro la globalizzazione. La sua riservatezza non gli ha impedito di intessere relazioni con i maggiori esponenti della pittura piemontese ed europea e di aderire al movimento cuneese del Crogiuolo.  La sua ricerca artistica ha attraversato diversi stili: dalle radici nell'espressionismo e nella scomposizione dello spazio di Spazzapan, fino alla vivacità cromatica della Transavanguardia e all'Informale. La sua pittura di getto, decisa e graffiata, spazia tra figurazione e informale, reale e fantastico, fino alle forme fantasmatiche dell'ultimo periodo, capace di scavare nella spiritualità dell'ordinario per cogliere il mistero e l'eternità insiti nell'arte."

La mostra si tiene presso la Cappella di San Rocco, nel centro storico di Santa Vittoria d'Alba. La chiesa, in posizione panoramica, fu luogo di 'ritorno a casa' di Carlo Bertero, medico, botanico e ricercatore, ed è in attesa del completamento del giardino con le sue erbe. Un luogo di natura, spiritualità, scienza e ricerca, in perfetta sintonia con l'artista Reviglio, che è riuscito nella scoperta e ci regala qui la bellezza del suo mondo.

Informazioni utili:

Evento: Vernissage della mostra retrospettiva su Romano Reviglio;

Sabato 5 settembre 2026 – ore 18.30

Apertura mostra: 5-6 e 12-13 settembre 2026

Orario: 10.30–12.30 / 15–18

Ingresso libero

Evento presso Cappella di San Rocco, centro storico di Santa Vittoria d'Alba

Evento promosso da Associazione culturale Anforianus Odv – Santa Vittoria d'Alba

Info: info@anforianus.it - www.anforianus.org

Silvano Bertaina

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