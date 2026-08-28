CICLISMO / Nicole Bracco sfiora il podio agli Italiani su pista: bronzo nella velocità olimpica

Nella sera di martedì 4 agosto 2026 il trio Nicole Bracco, Vittoria Vitillo e Nicole Raffaela CAPALDI rappresentanti il Comitato FCI Piemonte hanno conquistato la medaglia di bronzo nella velocità olimpica. Nelle qualifiche le atlete hanno fatto segnare il terzo miglior tempo (38”713) a soli 4 decimi dai secondi, questo le ha permesso di giocarsi la finale terzo/ quarto posto.

Una finale spettacolare dove il team piemontese vince contro il Team friulano aggiudicandosi il terzo gradino del podio, nonostante abbiano fatto registrare addirittura miglior tempo rispetto alle vincitrici del titolo italiano della finale primo/secondo posto scendendo sotto i 38”. Il titolo tricolore viene vinto dal Team del Veneto, seconde giungono le ragazze del Team Lombardo.

Nello stesso velodromo, nella giornata di mercoledì 5 agosto la saviglianese Nicole Bracco si trova impegnata nel lungo torneo del Keirin. Una competizione che parte dal mattino con le prime batterie di qualifiche composte da 6 atlete ciascuna, che determineranno la composizione delle successive batterie. Nicole Bracco, portacolori del comitato regionale Piemontese e militante nel team S.C. Cesano Maderno riesce ad accedere direttamente alle semifinali e successiva finale. Nella finale la portacolori Saviglianese cerca un anticipo ma si trova la strada sbarrata da un’avversaria pertanto è costretta a procedere nella parte più esterna della pista, con un’ottima rimonta riesce a giungere quinta a poco dalla zona podio.

Le gare non sono finite perché venerdì 7 agosto Nicole si è misurata nell’impegnativa prova dell’inseguimento individuale, 6 giri di pista per un totale di 2 km.

Il termometro del Velodromo Enzo Sacchi di Firenze segna 42 gradi, un caldo che mette a dura prova le atlete. Nelle qualifiche la portacolori della rappresentativa piemontese fa segnare il terzo miglior tempo con 2’42”563 con una media oraria di 44, 29 km/h. Questo le permette di acceder alla finale terzo/quarto posto con scontro diretto con la compagna di team PANCHERI Irene (classe 2010) che agli italiani di pista rappresentava il team lombardo. Nella finale la compagna di squadra fa segnare il secondo miglior tempo assoluto di giornata. Nicole (classe 2011) giunge quarta sfiorando nuovamente il podio tricolore.

Una ricca spedizione per l'atleta Saviglianese che, al primo anno di categoria, riesce a rimanere nella top five italiana in tutte le specialità disputate.