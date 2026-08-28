VOLLEY / VBC Mondovì, al via la preparazione per la Serie C: Ronco in panchina e torna Camperi

Inizia questa sera, venerdì 28 agosto, la preparazione del VBC MONDOVI’ in vista del campionato 2026/2027 di volley di serie C maschile, la cui prima giornata è in programma nel fine settimana del 17-18 Ottobre e terminerà in quello del 15-16 Maggio.

Inizialmente si lavorerà principalmente sull’aspetto fisico e sul fondo per incamerare benzina nonché sulla tecnica individuale, dopodiché ci si concentrerà maggiormente sul gioco e sugli schemi, disputando diversi allenamenti congiunti e partecipando alla Coppa Piemonte, le cui partite (tre concentramenti di tre gare ciascuno sui tre set fissi) verranno sfruttate dai monregalesi senza pressioni per il risultato, ma esclusivamente quali utili test per rodare giocatori e schemi in vista del campionato.

Come ormai noto coach Riccardo Gallia, a causa di sopraggiunti e purtroppo improrogabili motivi strettamente famigliari, ha dovuto fare un passo indietro e rinunciare a guidare la squadra di serie C, che pertanto è stata affidata a Federico Ronco, il quale continuerà a mantenere anche l’ incarico di responsabile del settore giovanile.

Nel frattempo la rosa monregalese si arricchisce di un nuovo elemento di un certo livello tecnico: infatti è ufficiale il rientro di Filippo Camperi, classe 2003: un giocatore importante nell’ economia del gioco, su cui la società punta molto e dalle cui prestazioni dipenderà buona parte del destino e delle ambizioni biancoazzurre.

Ricapitolando ad oggi l’organico del VBC MONDOVI’ conta su 12 giocatori, ossia i palleggiatori Marco Sangregorio e Samuele Marabotto, l’ opposto Andrea Mastantuoni, i centrali Stefano Catena, Matteo Caldano, Gioele Borsarelli e Lorenzo Leandro, li schiacciatori Filippo Camperi, Samuele Bernardi e Mirko Fichera, i liberi Leonardo Drocco e Filippo Gasco. Per completare l’ organico, quindi, mancano ancora due nominativi, che verranno ufficializzati nei prossimi giorni.