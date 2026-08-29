Importante distacco di rocce dalla Punta Parvo in Valle Grana: nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, poco dopo le ore 15, è stato segnalato un importante distacco di materiale roccioso dalla Punta Parvo (2.523 metri), sul versante settentrionale affacciato sulla Valle Grana.

Il distacco ha interessato un blocco del torrione nella parte alta di Rocca Parvo, situato poco oltre il punto di uscita della via “Alpinisti per caso”. Il materiale si è successivamente incanalato nel conoide centrale, raggiungendo la base della via “Aria Fina”.

A seguito della segnalazione di un escursionista che si trovava in zona al gestore del Rifugio Fauniera, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato un sopralluogo nella zona interessata, con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di persone o cordate coinvolte.

Durante le operazioni si sono verificate ulteriori scariche di materiale roccioso, rendendo necessaria la massima attenzione da parte delle squadre impegnate nell’intervento.

Le verifiche hanno permesso di accertare che l’area boulder non è stata interessata dal distacco. Anche il sentiero GTA è stato raggiunto esclusivamente da alcune piccole pietre di rimbalzo, senza conseguenze.

Una volta verificata e bonificata l’area, e accertata l’assenza di persone coinvolte, le squadre del Soccorso Alpino sono rientrate a valle.

Al momento non si segnalano persone coinvolte nell’evento.

Si raccomanda comunque la massima prudenza a chi frequenta la zona, considerata la possibilità di ulteriori scariche di materiale roccioso.