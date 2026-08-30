Valdieri, grande successo per la terza edizione di Passi nel Kuore: raccolta fondi per la musicoterapia e la presentazione di Stefania Belmondo

Il sole splendente ha incorniciato l'ultimo sabato di agosto regalandogli un'atmosfera speciale e decretando il grande successo della terza edizione di "Passi nel Kuore di Valdieri", tenutasi sabato 29 agosto. L'iniziativa, ormai appuntamento fisso e atteso dalla comunità, ha visto la partecipazione straordinaria di oltre 100 iscritti, un traguardo numerico di grande rilievo che testimonia la costante crescita della manifestazione.

Il percorso di quest'anno ha preso il via dalla frazione di Andonno per snodarsi lungo il sentiero delle farfalle fino a raggiungere la suggestiva area archeologica della necropoli di Valdieri, unendo in un unico cammino natura, storia e spirito comunitario.

L'importanza dell'evento è stata sottolineata dalla presenza in prima linea dell'intera Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Guido Giordano, insieme alla Vicesindaca Sharon Giraudo e ai Consiglieri Tonello, Panero, Congiu e Lovera.

Accanto alle istituzioni locali, la giornata ha visto la partecipazione attiva di tutti i rappresentanti e co-partner del progetto: il direttore della Fondazione Ospedale di Cuneo, Massimo Silumbra, il Vicepresidente dell'Ente Aree Protette Alpi Marittime, Michele Panero, il Vicepresidente dell'associazione BattiKuore, Rosario Lo Forte e i membri della cooperativa Compagni del Mare, che hanno accolto i partecipanti al loro arrivo presso l'area archeologica della necropoli.

Particolarmente significativo il bilancio espresso dalla Vicesindaca Sharon Giraudo: «Ci troviamo oggi alla conclusione della terza edizione di un evento-progetto che è iniziato tre anni fa con una sfida importante che accomuna tutti i partner: quella di parlare di salute, sensibilizzare la cittadinanza e cercare di fare del bene tutti insieme per la comunità. Nelle prime due edizioni abbiamo cardioprotetto tutto il nostro territorio acquistando, con le cifre devolute, dei defibrillatori che sono stati posizionati in modo strategico su tutto il nostro territorio comunale. Quest'anno, con una rete di cardioprotezione ormai completa, abbiamo deciso di guardare al di fuori del nostro territorio e di andare a donare il ricavato alla Fondazione Ospedale di Cuneo, proprio perché l'Ospedale Santa Croce e Carle è un'eccellenza e, grazie al contributo di tutta la comunità, può esserlo ancora di più».

Dietro alla nascita di questo evento c'è un profondo valore umano e la forza della memoria, come hanno ricordato commossi Stefania Valente, Cristina Giordana, Vittorio Borgoni e la famiglia Lo Forte: «Questo evento nasce nella memoria di tre persone importantissime: Piero Gilli, Luca Borgoni e Giulia Lo Forte. Tre famiglie che hanno vissuto un lutto importante nella loro vita e che hanno deciso di unire il dolore per omaggiare e ricordare sempre i propri cari. Vedendo la giornata di venerdì con la pioggia, vento e intemperie, sabato, quando abbiamo visto il sole splendere nel cielo, abbiamo pensato tutti che fosse un messaggio dall'alto: un sorriso di Giulia, Enrico e Luca che erano proprio lì insieme a noi».

Solidarietà al centro: il progetto di musicoterapia e come donare

L'edizione di quest'anno ha avuto così un forte valore solidale: l'intero ricavato è stato destinato al progetto di musicoterapia sostenuto dalla Fondazione Ospedale. Durante l'iniziativa, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino questa preziosa realtà grazie alle musicoterapeute presenti che, attraverso dimostrazioni ed esperienze dirette, sono riuscite a proiettare tutti i presenti nel significato profondo dell'approccio musicale, creando un'atmosfera unica di empatia ed emozione.

Per chi non ha potuto partecipare o desidera continuare a sostenere la causa, la raccolta fondi resta aperta: chiunque fosse interessato a fare una donazione a favore della Fondazione Ospedale può farlo tramite il link allegato, contribuendo a libera scelta con un importo che può fare la differenza e aiutare il prossimo.

Il finale d'eccezione con Stefania Belmondo

A coronamento di una giornata già ricca di significato, la Confraternita di Santa Croce ad Andonno ha ospitato la presentazione del libro della campionessa Stefania Belmondo. Intervistata dal presidente del CAI Paolo Salsotto, nonché ex comandante dell'atleta, la leggenda dello sci di fondo ha emozionato il pubblico presente raccontando una storia di vita intensa, fatta di grandi vittorie, sconfitte e scelte di valore, interamente improntata al benessere e allo sport.

Ringraziamenti agli sponsor

L'Amministrazione Comunale di Valgieri desidera rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno sostenuto generosamente l'evento: l'azienda Inalpi, Open Baladin, la libreria L'Ippogrifo di Cuneo, il CAI di Cuneo e la Merlo. Il loro supporto fondamentale non solo ha permesso di omaggiare ciascun partecipante con un ricco pacco gara, ma ha anche contribuito ad incrementare in modo significativo la cifra finale devoluta in beneficenza.