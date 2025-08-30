Abaiya, "Lu Cianto Viol”, Renga e tanto altro: gli eventi dell'ultimo weekend di agosto in provincia di Cuneo

Ultimo week end di agosto con molti eventi in programma nella Granda, specialmente nelle vallate, con l’Abaiya a Limone Piemonte, “Lu Cianto Viol” in Valle Varaita, il concerto di Francesco Renga a Rifreddo, la scalata al Fauniera in bicicletta e molte altre manifestazioni nelle località montane.

In collina è tempo di Mangialonga a La Morra, mentre continuano le sagre e le feste patronali un po’ ovunque. Non mancano escursioni nella natura, rappresentazioni teatrali, mostre fotografiche e di arte, mercatini, visite guidate nei luoghi più iconici della provincia, grazie anche all’iniziativa Castelli Aperti, che dà la possibilità di visitare luoghi straordinari e di grande fascino.

Ricordiamo che le attività all’aperto vanno programmate sempre consultando prima le previsioni meteo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

CASTELLI APERTI

Domenica 31 agosto il circuito di Castelli Aperti, che quest’anno celebra i trent’anni di attività, invita a un nuovo percorso nella bellezza, con aperture diffuse in tutte le province piemontesi. Il Cuneese si conferma cuore pulsante della rassegna: dai musei di Bra e Saluzzo alle atmosfere del Castello di Govone, fino alle residenze di Barolo, Roddi, Serralunga d’Alba e Magliano Alfieri, senza dimenticare il filatoio di Caraglio e il Castello della Manta, straordinario scrigno di affreschi quattrocenteschi. Borghi e torri medievali, come quelli di Priero e Corneliano d’Alba, restituiscono invece la dimensione autentica di comunità che ancora oggi vivono in equilibrio tra storia e contemporaneità.

Per informazioni dettagliate e aggiornamenti su tutte le aperture:

www.castelliaperti.it

https://castelliaperti.it/it/news/castelli-aperti-gli-appuntamenti-di-domenica-24-agosto.html

SCALATE LEGGENDARIE

Sabato 30 agosto, chiusura al traffico motorizzato della strada verso il colle Fauniera dalle valli Grana, Maira e Stura per permettere agli appassionati di ciclismo la scalata leggendaria che vide l'impresa di Marco Pantani al Giro d'Italia del 1999. Manifestazione non competitiva aperta a tutti gli amanti della bici, partecipazione gratuita.

ll colle potrà essere scalato da tre diversi versanti.

- Partendo dalla valle Stura, la pendenza massima è del 12,5%, per un dislivello totale di 1.730m su un tracciato di 25km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Demonte in piazza Spada; la strada sarà chiusa al traffico da Loc. San Giacomo (dislivello 1.200 m, tracciato 15 km).

- Dalla valle Grana la pendenza massima è del 14% per un dislivello totale di 1.650m su un tracciato di 22km. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Pradleves presso gli impianti sportivi-Abrì di via Nazzari 3; la strada sarà chiusa al traffico a Castelmagno, dal Santuario (dislivello 720 m, tracciato 8 km).

- Dalla valle Maira la pendenza massima è del 12% per un dislivello totale di 1.290m su un tracciato di 18km che comprende anche il superamento del Colle di Esischie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato a Marmora nei pressi dell’ufficio turistico al bivio tra Marmora e Canosio; la strada sarà chiusa al traffico da B.ta Tolosano (dislivello 915 m, tracciato 13 km).

Info: https://www.scalateleggendarie.it/

***

CUNEO

TROVAROBE

Sabato 30 agosto, dalle 8 alle 18, sotto i portici che circondano Piazza Europa e Corso Nizza, tornano le bancarelle di antichità e collezionismo per il tradizionale mercatino Trovarobe. Info: 0171/444 453.

CUNEO

VOXONUS FESTIVAL CA DI BANDA

Domenica 31 agosto, alle ore 17 presso la Ca’ di Banda in via delle Isole 72, concerto "Il Barocco incontra il Folk", con il Voxonus Duo e Flavio Spotti. Evento a ingresso con offerta volontaria, fino a esaurimento posti. Info: https://orchestrasavona.it/

CUNEO - CERIALDO

FESTA SAN PIO X

Nel week end proseguono i festeggiamenti nella frazione. Info: https://www.facebook.com/comitatofestapatronalesanpiox

CUNEO - MADONNA DELLE GRAZIE

FESTA PATRONALE

Nel week end proseguono i festeggiamenti nella frazione. Info: https://www.facebook.com/acli.madonna.delle.grazie

CUNEO - BORGO SAN GIUSEPPE

FESTA DELLA MADONNINA

Nel week end proseguono i festeggiamenti nella frazione. Info: 388 38 30 041 -

https://www.facebook.com/p/Circolo-ACLI-Borgo-S-Giuseppe-100068344321732/

***

ACCEGLIO - CHIAPPERA

MOSTRA ROSANO

Nel week end visitabile la mostra itinerante dedicata al fotografo Bruno Rosano “L’eterna spinta ad andar per monti”. Info: 379 17 89 427.

ACCEGLIO

PEDALATA ECOLOGICA

Domenica 31 agosto alle 9.30 partenza della “Pedalata ecologica” di circa 22 km fino alle Cascate di Stroppia e ritorno. Info: mamopedalataecologica@gmail.com

***

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 30 e domenica 31 agosto possibili le visite ad Alba Sotterranea, con ritrovo 15 minuti prima presso piazza Risorgimento accanto al Comune. Turni in orario 10.30 - 15 - 16. Info: www.ambientecultura.it.

ALBA

ERA GALLIZIO

Sabato 30 e domenica 31 agosto, presso il Museo Civico “Federico Eusebio”, visitabile il progetto espositivo "Era Gallizio. Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria: reperti, opere, collezionismo". Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Info: www.comune.alba.cn.it

***

BEINETTE

SERATA AVIS CON QUIZ

Sabato 30 agosto dalle ore 20 nel salone polivalente, aperitivo e quiz a squadre in collaborazione con dottor Why. Info: 347 49 76 352.

***

BENE VAGIENNA

AUGUSTA ANTIQUARIA

Domenica 31 agosto dalle ore 8 alle ore 18 proseguono gli appuntamenti con Augusta Antiquaria, tradizionale incontro per collezionisti e antiquari a Bene Vagienna con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre. Info: https://comune.benevagienna.cn.it/

BENE VAGIENNA

TRE ARTISTI A PALAZZO

Nel week end presso Palazzo Lucerna di Rorà, aperta la mostra “Tre Artisti a Palazzo”. Il sogno parigino: fotografie di Aldo Galliano. Atmosfere: acquerelli di Teresita Terreno. Espressioni dell’anima: sculture di Sergio Unia. Ingresso libero. Orario: 10-12 e 15-18. Sabato pomeriggio 15-18. Info: https://www.amicidibene.it/

***

BOSSOLASCO

PASSEGGIATE NELLE ROSE

Sabato 30 agosto sarà possibile prenotarsi per le passeggiate guidate gratuite nel Parco delle Rose, condotte dal giardiniere Giorgio Cortese. Le passeggiate si terranno in doppio turno, alle 14.30 e alle 16.30. Info: 348 68 17 531 www.visitbossolasco.it

***

BRA

VISITE GUIDATE A CASA COTTOLENGO

Domenica 31 agosto saranno possibili le visite guidate al luogo natale di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e abitazione storica della famiglia del Santo. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 0172/44077 o eventi.ztc@gmail.com .

***

BUSCA-ATTISSANO

FESTA SAN BERNARDO

Sabato 30 e domenica 31 agosto, in frazione Attissano si svolgerà la festa patronale in onore di San Bernardo Abate, organizzata dal comitato di Attissano. Musica, enogastronomia e momenti conviviali per tutte le età. Info: 339 63 67 515 - 339 61 86 021.

***

CANALE

TORNEO BADMINTON

Domenica 31 agosto, presso gli impianti sportivi di viale del Pesco, si terrà la prima edizione del torneo di badminton “Gran Prix Alba Shuttle” con atleti da tutta Italia. Categorie Under 13/15, Under 17, Senior e Master. Info: 348 77 00 617.

***

CANOSIO

FESTA DEL NOSTRALE D'ALPE

Sabato 30 e domenica 31 agosto, presso la suggestiva cornice naturalistica di Canosio in alta valle Maira, Festa del Nostrale d'Alpe. Esposizione dei prodotti gastronomici del territorio con la Fiera dei Prodotti delle Valli Occitane, passeggiate naturalistiche con gli alpaca, DJ set e grande concerto dei Lou Dalfin. Info: 379 17 89 427 - 349 68 00 643 https://www.vallemaira.org/

***

CARAGLIO - PASCHERA SAN CARLO

FESTA DI SAN CARLO

Sabato 30 agosto, dalle ore 20, grigliata mista e musica con Dj Farkas e special guest Carolina Marquez. Domenica 31 agosto alle ore 10, S. Messa con processione, raduno di auto d’epoca e sportive. Nel pomeriggio giochi popolari e intrattenimento per famiglie e alle ore 20 “Ula al furn” e “Karaoke show” con Lallosax. Info: 348 12 64 831 - 334 78 91 078.

***

CARRÙ - RONCHI

FESTA PATRONALE

Sabato 30 agosto alle 18.30 Speedy pizza, festa della birra e serata giovani con Dj Ellezatadj.

Domenica 31 agosto, alle ore 12 benedizione dei mezzi agricoli. Cena “Paella” e serata animata dall’Orchestra Meo Tomatis. Alle 23 elezione di Miss Ronchi. Info: 328 86 80 702.

***

CASTELDELFINO

MOSTRA MONVISO UNESCO E BUDELLINO

Nel week end visitabile presso il Centro visita Alevè, la mostra fotografica “A 10 anni dal concorso fotografico MonvisoUnesco”. Ingresso è libero. Info: 0175/46505. Nel centro storico si tiene "Il Budellino", una rassegna di negozietti tipici accompagnata da numerosi eventi musicali.

***

CASTELMAGNO

VISITE E CELEBRAZIONI CAPPELLA ALAMANDI

Domenica 31 agosto, alle ore 11, S. Messa celebrata dai vescovi Giraudi e Delbosco, in occasione del Giubileo e dei 550 anni della cappella Alamandi. Alle 9.30 e 14.30 possibili le visite guidate al Santuario, organizzate su due turni, alle 9.30 e alle 14.30. Info: https://www.terradelcastelmagno.it/

***

CERVASCA - SAN MICHELE

FESTA DI FINE AGOSTO

Domenica 31 agosto si festeggia la Madonna delle Lose con celebrazioni eucaristiche, gare alle bocce e altri eventi in frazione.

***

CHERASCO

MOSTRA TOMMASO CASCELLA

Sabato 30 e domenica 31 agosto visitabile nelle storiche sale di Palazzo Salmatoris, la mostra con le opere dell’artista romano Tommaso Cascella. Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/ITA/eventi-e-mostre

***

CHIUSA PESIO

SANT’ANTONINO

Sabato 30 agosto dalle 19.30 presso la struttura del centro anziani ex ospedale “Polentata” a cura dell’Avis. Domenica 31 agosto fiera dell’artigianato e dei prodotti locali lungo le vie del centro, esposizione animali e macchine agricole, spettacoli circensi e balli country, nell’ambito della 25a edizione di Ciusa Duvarta. Info: www.comune.chiusadipesio.cn.it/



CHIUSA PESIO

MOSTRA BELLIARDO

Domenica 31 agosto presso la “Casa dell’angelo custode” in via T. Vallauri, sarà visitabile dalle 9 alle 19 la mostra pittorica dell’artista chiusano Franco Belliardo, intitolata “Il giardino”.

***

CORTEMILIA

CORTEMILIA COMICS & GAMES

Sabato 30 agosto, dalle 9 alle 20.30, in piazza Oscar Molinari, giornata di tornei, workshop, cosplay e sorprese, con la seconda edizione del Cortemilia Comics & Games ad ingresso gratuito.

Info: https://www.facebook.com/p/Cortemilia-Comics-Games-61560703604275/

***

DEMONTE

VISITE A PALAZZO E PARCO BORELLI

Domenica 31 agosto, alle 10.30 e alle 15.30 sarà possibile visitare Palazzo Borelli. Alle ore 11.30 e alle ore 16.30 visita guidata al Parco Borelli. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: 328 20 32 182.

***

ENTRACQUE

KARIMA

Sabato 30 agosto alle ore 21.15 in piazza Giustizia e libertà, il Festival Accademie in Valle presenta il concerto di Karima "Lifetime". Ingresso libero. Info: https://www.turismoentracque.it/

ENTRACQUE

RAPACI IN VOLO

Domenica 31 agosto, alle ore 9, escursione per osservare i rapaci nelle aree protette delle Alpi Marittime. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it/

***

FOSSANO

VOCALMENTE LA VOCE DELLA MUSICA

Sabato 30 agosto, alle ore 21, presso l'Auditorium “Calvino Paglieri”, nell’ambito di “Vocalmente, la voce della musica” si esibiranno i gruppi Maze e Coro VoXes. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

***

FRABOSA SOTTANA

GROTTA DEL CAUDANO

Sabato 30 e domenica 31 agosto, alle ore 14.30, possibili visite guidate alla Grotta del Caudano. Info: 331 87 57 807 - 0174/244481 - https://grottedelcaudano.com/

***

FRABOSA SOPRANA

GRAN VARIETÀ

Domenica 31 agosto alle ore 17 presso la sala polivalente serata benefica a favore della Casa di Riposo Maria Serra con “Gran Varietà” spettacolo della Compagnia degli Artisti Anonimi. Info: 0174/244010 (ufficio turistico di Frabosa Soprana).

***

GUARENE

FIERA DI VACCHERIA

Sabato 30 agosto, alle ore 15.30 laboratorio creativo per bimbi e merenda. Alle 18 spettacolo di Gabriele Rigo illusionista. Alle ore 21 “China sotto le stelle”. Domenica 31 agosto alle 18.30 spettacolo “Merica”, in piazza, con Paolo Tibaldi. Alle 20 Apericena in piazza e alle 21 musica latino americana con Oro Caribe. Info: https://www.facebook.com/groups/fieradivaccheria/?locale=it_IT

***

LA MORRA

MANGIALONGA

Domenica 31 agosto prenderà il via la 37a edizione della “Mangialonga”, percorso enogastronomico a tappe nel cuore delle colline patrimonio Unesco, tra vigneti, sapori e paesaggi da sogn e tanta, tanta voglia di stare insieme. Info: https://www.mangialonga.com/prenotazioni/

***

LIMONE PIEMONTE

ABAIYA

Sabato 30 agosto alle 10.30 dalla chiesa di San Secondo prenderà il via la tradizionale Festa dell’Abaiya, rievocazione storica sulla cacciata dei Saraceni dalla valle Vermenagna. Il corteo in costume raggiungerà Piazza del Municipio. Alle 11 S. Messa e processione accompagnata dalla Filarmonica Robilantese e dal gruppo folkloristico con cavalli e calesse. Alle 16 canti popolari e balli tradizionali, investitura degli Abbà in Piazza del Municipio. Alle 19.30, “Polentata” presso il Centro d'Incontro con intrattenimento musicale. Domenica 31 agosto le vie del centro ospiteranno il Mercatino dell'Abaiya, con le bancarelle degli artigiani che metteranno in mostra sculture in legno, manufatti in pietra, ceramiche artistiche e molte altre creazioni uniche. Alle 16 presso la biblioteca civica, lettura animata per bambini dai 6 anni in su dal titolo “Viaggio nel tempo”.

Info: Ufficio Turistico 0171/925281 – iat@limonepiemonte.it

LIMONE PIEMONTE

TRA PASSATO E PRESENTE

Sabato 30 e domenica 31 agosto la sala espositiva del Grand Palais Excelsior di Limone Piemonte, in via Roma 11, ospita la mostra "Limone Piemonte tra passato e presente". Un viaggio attraverso manifesti storici, immagini, disegni e ricordi. Ingresso libero. Orari. 10-12.30 e 16-19.30.

***

MANTA

SAN LEONE

Domenica 31 agosto dalle 9 alle 16 nelle strade di Manta concorso di pittura estemporanea “Pittori in paese”. Premiazioni alle 17.30 presso Cascina Aia. Dalle 16.30 concerto itinerante di campane del musicista Andrea Alessio dai campanili del paese.

***

MARMORA

VAL MAIRO CHANTO

Sabato 30 e domenica 31 agosto, appuntamento con la 15a edizione di Val Mairo Chanto, festival musicale della coralità folkloristica alpina. Sabato 30 a partire dalle ore 15 cori in concerto a borgata Vernetti, a seguire rinfresco. Domenica 31 alle ore 11 Santa Messa cantata presso la parrocchia di San Massimo. Info: https://www.visitcuneese.it

***

MOIOLA - SAN MEMBOTTO

FESTA PATRONALE

Sabato 30 agosto torneo di bocce e cena con carne alla brace. Domenica 31 agosto “Gran pranzo Moiulan”, giochi per bambini e serata ballo con Maurizio e la Band. Info: https://www.facebook.com/search/top?q=pro%20loco%20moiola

***

MONDOVÌ

VIVA IL TANGO

Sabato 30 agosto appuntamento all'Ala Mercatale di Mondovì con la rassegna “Viva il Tango”. Info: https://www.tangoindipendente.com/

MONDOVÌ

MOSTRA CANINA

Sabato 30 e domenica 31 agosto presso l’area coperta del Parco commerciale Mondovicino esposizione canina, organizzata dal Gruppo Cinofilo Monregalese. Info: 0174/681461.

***

MONTALDO ROERO

ASPETTANDO IL PONTE DEI SAPORI

Sabato 30 agosto, alle 17.30, presso il Santuario della Madonnina, il campione della pallapugno Felice Bertola dialogherà con Giorgio Caviglia e Luciano Bertello, in un incontro intitolato “I ricordi di sport e di amici del Roero del campionissimo”. A seguire “Cena sul Ponticello della Rimembranza”. Info: 333 83 94 628 - 338 82 21 736.

***

MONTEROSSO GRANA

MOSTRA "MOURRE"

Nel week end visitabile presso il Coumboscuro Centre Provençal di Monterosso Grana, la mostra "Mourre - Ritratti e Autoritratti" del pittore Bernard Damiano, a cura dell'associazione GrandArte. Ingresso libero. https://www.coumboscuro.org/

***

MONTICELLO D’ALBA

FESTA DI SAN FELICE

Sabato 30 e domenica 31 agosto proseguono gli eventi legati alla tradizionale festa patronale di San Felice. Musica dal vivo, DJ set e spettacoli, animazione, giochi, sbandieratori e sfilate. Rievocazione storica e consegna della Costituzione ai neo-18enni. Passeggiate, tornei e appuntamenti culturali. Info: 349 83 84 912.

***

MORETTA

FESTIVAL MUSICANTO

Domenica 31 agosto alle ore 17.30, presso il Parco del Santuario della Beata Vergine del Pilone di Moretta, spettacolo musicale con “La Carovana degli Artisti”. Previsto un rinfresco alla fine delle esibizioni. Info: 0172/93552.



***

NEIVE

LANGHE PHOTO FESTIVAL 2025

Sabato 30 e domenica 31 agosto visitabile nel centro storico di Neive il Festival dedicato all’Arte Fotografica, con 8 mostre con oltre 250 fotografie esposte e promosso dall’Associazione Culturale LAC. Info: https://www.langhephotofestival.com/infoetickets

***

NIELLA TANARO

FESTA DEL PANE

Sabato 30 e domenica 31 agosto, il borgo di Niella Tanaro rende omaggio alla sua antica tradizione panificatoria con una nuova edizione della Festa del Pane. In programma eventi culturali e gastronomici legati all'alimento base della cucina italiana. Info: 0174/226102 - https://comune.niellatanaro.cn.it/

***

NOVELLO

BURATTINARTE

Domenica 31 agosto, alle ore 18, in Piazza Vittorio Emanuele II, spettacolo di Burattinarte con la compagnia Silvia De Bastiani e lo spettacolo “Storie di lupi”. Info: https://burattinarte.it/

***

ORMEA

GIARDINO BOTANICO

Sabato 30 agosto alle ore 17, il Giardino Botanico di Ormea ospiterà un appuntamento speciale dal titolo “Ascoltare e vivere la natura”. Info: 0174/392157.

ORMEA

I SAPORI DELLA BALCONATA

Domenica 31 agosto, 18ª edizione di “I Sapori della Balconata di Ormea”. I partecipanti potranno vivere un’esperienza che unisce natura e gusto, lungo un percorso di circa 10 km, un itinerario, che si snoda tra i suggestivi paesaggi e le borgate di Perondo, arricchito da sette tappe di degustazione per assaporare i prodotti tipici del territorio. Info: 328 34 28 865.

ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Domenica 31 agosto, dalle 9 alle 19, nel cuore del centro storico di Ormea, tornano i "Mercatini del Cuore - Artigianato, che passione!". Info: 338 65 71 053.

***

POCAPAGLIA

ESCURSIONE E CENA SOTTO LE STELLE

Domenica 31 agosto escursione “Tramonto sul Sentiero delle Masche” e Cena sotto le Stelle. Info: 339 65 75 703 - https://terrealte.cn.it/

***

PRATO NEVOSO

MERCATINI DELLA MONTAGNA

Sabato 30 e domenica 31 agosto, 26a edizione dei "Mercatini della Montagna", con bancarelle di prodotti tipici, opere creative e di artigianato e creative, organizzati dal Circolo San Telmo. Info: 347 88 75 206.

***

RIFREDDO

SUONI DAL MONVISO - FRANCESCO RENGA

Domenica 31 agosto, alle ore 17, in località San Nicolao si terrà il concerto di Francesco Renga, nell'ambito del Festival musicale Suoni delle Terre del Monviso. Info: https://www.suonidalmonviso.it/

***

RODDINO

FILM E MOSTRA

Domenica 31 agosto alle 20.40, in piazza della Chiesa, sarà proiettato “In verità vi dico – Storie di uomini”, il documentario di Remo Schellino che raccoglie sei ritratti di parroci tra Langhe, Brasile e Chiusa Pesio. Prosegue fino al 21 settembre la mostra diffusa “In assenza di gravità”, curata dalla Fondazione Vialli e Mauro, che porta tra le vie del borgo le immagini di sportivi e artisti come Marcello Lippi, Lella Costa, Giuseppe Battiston e Neri Marcorè.

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ - ANNUNZIATA

FESTA PATRONALE

Sabato 30 e domenica 31 agosto si festeggia in frazione Annunziata con numerosi eventi, fra cui serate gastronomiche, musica dal vivo, incanto.

***

SALUZZO

SUONI D’ARPA

Sabato 30 agosto, alle ore 21, concerto di Renee Yadav (solista) presso l'Antico Palazzo Comunale di Saluzzo. Domenica 31 agosto si conclude il Concorso e il Festival Internazionale "Suoni d'Arpa 2025", alle ore 21, con il Concerto dei vincitori del 14th International Harp Contest "Suoni d'Arpa" presso la Sala Verdi della Scuola APM. Info: https://scuolaapm.it/

***

SANT’ALBANO STURA

FESTA DI SAN LIBERATO

Sabato 30 agosto dalle 18 percorso apericena e street food, alle 20.45 spettacolo teatrale e alle 22.30, in piazza Caduti in guerra, 45a Sagra Soma d’Aj con Dj set. Domenica 31 agosto nel pomeriggio giochi popolari e alle 19.30 cena con porchetta e patatine accompagnata dalla musica dell’Orchestra Maria Ravera. Info: 392 63 84 679 - 333 46 71 678.

***

SAMPEYRE - BECETTO

LU CIANTO VIOL

Nel week end si svolge la 41a edizione di “Lu Cianto Viol”. Sabato 30 agosto in piazza della Vittoria concerto del gruppo della Val Trebbia (Piacenza) “I Musetta”. A seguire gran ballo con musica tradizionale con i suonatori della valle Varaita e non solo. Domenica 31 agosto alle ore 7, partenza da Rore, Dragoniere, Forti di Durandi, Sanfront, Meira Paula, Calchesio e Paesana alla volta di Becetto. Alle 11.45 messa cantata al santuario con la presenza della corale Tenente Bracco e alle 12.30 pranzo all’aperto con polenta e contorni vari. Musica e canti per tutto il pomeriggio e in serata, per chi vuole, cena conclusiva alle 19.30 presso il ristorante “La Barmasso” di Becetto. Info: https://culturalimentare.beniculturali.it/sources/festa-lu-cianto-viol

***

SAVIGLIANO

SANTORRE IN CAMPAGNA

Sabato 30 agosto, dalle ore 9 alle ore 12.30 è organizzata “Santorre in campagna”, una passeggiata nei luoghi cari a Santorre di Santa Rosa, con partenza dalla sua tenuta al Palazzo. Info: https://visitsavigliano.it/

***

SCAGNELLO

CAMMINATA CENA E MUSICA

Domenica 31 agosto, dalle ore 16, giornata ricca di eventi: camminata non competitiva, cena con Porchetta di Tarcisio a volontà e concerto del gruppo occitano Lou Pitakass. Info: 329 42 91 228 - 333 92 60 039.

***

SERRALUNGA D’ALBA

MOSTRA VINTAGE 70S

Nel week end, presso il seminterrato del Municipio, visitabile l’esposizione del Maestro Francesco Paula Palumbo dal titolo "Vintage 70s collection by Francesco Paula Palumbo at Serralunga d'Alba". Orario continuato dalle 10 alle 19. Info: 329 62 95 129 - 339 59 05 607.

***

VALDIERI

GIARDINO BOTANICO VALDERIA

Sabato 30 agosto sarà possibile la visita alla scoperta del Giardino Botanico Valderia a Terme di Valdieri, per affinare la personale percezione sensoriale. Bambini, ragazzi e adulti, attraverso alcune attività, verranno condotti ad affinare le proprie capacità di osservazione e riflessione. Info: https://www.montagnedelmare.it/

***

VICOFORTE

ARS PULCHRA EST

Nel week end sarà visitabile la mostra "Ars Pulchra Est", percorso di riscoperta della produzione storico-artistica del Piemonte sud-occidentale del XIX e XX secolo. Orario: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 20, all'interno degli spazi della Confraternita dei Battuti Bianchi, in Via Roma 21. Ingresso gratuito. Info: 338 95 16 290.

***

VIGNOLO

SFILATA DI ANIMALI

Domenica 31 agosto, dalle ore 15 in piazza Grande, tradizionale sfilata di animali “Memorial Veronica Bagnis”. Premi per il più buffo, il più strong, il più mix, il più “chi si assomiglia si piglia” e il più fedele al memorial. Il ricavato andrà in favore del canile Pinco Pallino di Fossano.

***

VILLANOVA MONDOVÌ - SAN GRATO

FESTA PATRONALE

Sabato 30 agosto si festeggia San Grato in frazione, dalle 19.30 con grigliata e musica dal vivo.

***

VINADIO

LE CHIAVI DELLO SPIRITO

Sabato 30 e domenica 31 agosto visitabile la mostra "Le chiavi dello spirito” dell’artista Franco Alessandria, presso le camere da sparo del Forte Albertino di Vinadio. Ingresso libero. Info: https://www.grandarte.it/

VINADIO

TEMPORARY SHOP

Nel week end sarà aperta nel Forte di Vinadio la tredicesima edizione di “Temporary Shop", manifestazione che si impegna a valorizzare le eccellenze del territorio, dando la possibilità ad artigiani e produttori locali di esporre e promuovere prodotti unici e di alta qualità realizzati con passione e maestria. Info: https://fondazioneartea.org/

***

VOTTIGNASCO

SAGRA DEL FAGIOLO E DELLA SALSICCIA

Sabato 30 agosto, dalle ore 20 serata “Grigliata mista” e passeggiata nelle campagne “Tra masche e memorie” con Folklore in Piemonte. Domenica 31 agosto, alle 9, raduno cicloturistico “Fuma ‘n gir en bici”, gara alle petanque e nel pomeriggio giochi per bambini. Alle 18 “A viè ‘ntle vie” con la partecipazione di gruppi corali e spontanei e passeggiata enogastronomica. Info: 388 24 73 474 - 349 24 12 138.