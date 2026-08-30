Lutto in Consiglio comunale a Cuneo: morta Monica Pellegrino, aveva solo 37 anni

Dolore a Cuneo per la scomparsa di Monica Pellegrino, consigliera comunale di soli 37 anni. La giovane donna si è spenta all'Ospedale "Santa Croce", circondata dall'affetto dei suoi familiari.

La notizia ha destato commozione sia negli ambienti amministrativi che in tutta la città.

Laureata in Giurisprudenza e in Economia, dopo esperienze professionali in Banca d'Alba e in presso la Cassa di Risparmio di Savigliano, dal 2018 Monica Pellegrino lavorava come docente, dipendente del Ministero dell'Istruzione.

Alle ultime elezioni amministrative del 2022 era stata eletta in Consiglio comunale tra le file della lista civica "Centro per Cuneo", distinguendosi per la dedizione, le competenze e la passione civile messe al servizio della comunità.

Monica Pellegrino lascia la madre Rosella, il padre Mario, gli zii Guido con Caterina, Rina e Vilma, i cugini Valerio, Dario, Mauro, Giuliano e Davide, oltre a parenti, amici e colleghi.

Il rosario sarà recitato domani, lunedì 31 agosto, alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giuseppe. Nella medesima chiesa si svolgeranno i funerali martedì 1° settembre alle ore 15.30, partendo dall'Ospedale Santa Croce; al termine della funzione la salma proseguirà verso l'impianto di Magliano Alpi per la cremazione. Le messe di Settima e Trigesima verranno infine celebrate sempre a Borgo San Giuseppe domenica 6 settembre e domenica 20 settembre, sempre alle ore 11.

PATTO CIVICO PER LA GRANDA: "AMICA, SOCIA E AMMINISTRATRICE ATTENTA E PRESENTE"

"La notizia della scomparsa dell'amica Monica ci ha profondamente rattristato – dichiara Alberto Pettavino, presidente dell'associazione "Patto Civico per la Granda" –. Con lei abbiamo scritto le prime pagine dell'impegno civico della nostra associazione. Monica continuerà a rappresentare per noi un esempio di dedizione, trasparenza e capacità amministrativa. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari giunga l'abbraccio più forte di tutto Patto Civico. Proseguiremo nell'impegno anche nel suo nome".

Parole di vicinanza anche dal gruppo consiliare di Monica Pellegrino, Centro Per Cuneo. "A nome di tutto il gruppo consiliare Centro per Cuneo lista civica, esprimo il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa della nostra cara consigliera Monica - ha dichiarato il capogruppo Vincenzo Pellegrino -. Lavorare al suo fianco è stato un onore e un privilegio. La determinazione con cui ha continuato a servire la città, pur lottando con grande tenacia contro il male, resta per tutti noi una lezione indimenticabile di senso civico e dedizione. In questo scatto c'è il ricordo di una squadra di cui Monica sarà sempre parte. Tutta la nostra vicinanza va alla sua famiglia e ai suoi cari".