A Fossano pittura e fotografia esplorano la disuguaglianza femminile con una mostra a quattro voci

Dopo Borgo San Dalmazzo e Cuneo, presso la Fondazione Peano, la mostra collettiva “4 variazioni – un'unica voce per le donne” arriva e termina il suo percorso a Fossano, presso la Ex Chiesa del Salice in piazza Bima il 4-5-6 settembre 2026. Pittura e fotografia si incontrano e si fondono, ognuno col suo linguaggio ma con messaggi comuni, esplorando anche la violenza contro le donne così come l'eleganza, la gioia e la bellezza.

A presentare la mostra sarà l'artista cuneese Cesare Botto, mentre i quattro artisti in esposizione sono Emanuele Delle Fave e Antonella Lingua con le loro opere fotografiche e Francesca Piccardoni e Monica Sepe con opere pittoriche. La mostra ha il patrocinio del comune di Fossano.

"Le quattro variazioni - aveva raccontato Cesare Botto in occasione della mostra a Cuneo - sono in verità le voci all'unisono di tre donne e di un uomo che ci raccontano per immagini con quale determinazione loro hanno affrontato e ampiamente sviluppato il tema delle disuguaglianze. Così Monica Sepe ci propone le sue preziose porcellane dipinte a tre fuochi e le pitture con intervento di oro in foglia a suggerire che i traumi della vita si possono risanare (tecnica Kintsugi) con nuove delicate trame. Per Francesca Piccardoni il mondo del gotha maschile composto da foto dei big, viene racchiuso in una gabbia allusiva, da ritagli di intimi indumenti, che catturano l'attenzione verso la composizione, ma che sono altrettanto eloquenti sul significato. Antonella Lingua si distingue con le sue fotografie, per una particolare visione surreale, sapendo creare attorno al soggetto, sia esso una figura o una qualsiasi cosa disposta con elegante gusto per lo scatto, una rarefatta atmosfera di Morandiana memoria. Ultimo, ma non meno interessante delle artiste prima citate, Emanuele delle Fave, tradisce una sensibilità non frequente tra i fotografi maschi. Di fatto la sua arte verte a evidenziare il senso della grazia femminile e, a far riflettere ulteriormente, sulla bellezza dell'universo".

L'inaugurazione sarà venerdì 4 settembre alle ore 16, mentre sabato 5 e domenica 6 sarà aperta dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.