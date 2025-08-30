 / Cronaca

Cronaca | 30 agosto 2025, 19:34

Incidente sull'A6 Torino-Savona, due vetture coinvolte e quattro i feriti

Codice rosso per il più grave, estratto da una delle auto, ribaltatasi dopo essere finita fuori strada. Segnalati 2 km di coda

Chiamata di soccorso intorno alle 16.10 di oggi, sabato 30 agosto, per un incidente stradale verificatosi lungo l'autostrada Torino-Savona all'altezza del km 37, in direzione Nord, nei pressi di Cervere. Sarebbero due i veicoli coinvolti, uno dei quali finito fuori strada e ribaltatosi.

Sul posto sanitari del 118, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco con squadre da Mondovì e Fossano, per estrarre due feriti incastrati in uno dei veicoli. Tre i feriti lievi, trasportati a Savigliano, mentre destano maggiori preoccupazioni le condizioni - seppur stabili - di una quarta persona, ricoverata in codice rosso al CTO di Torino.

Si segnalano rallentamenti al traffico, con circa due km di coda al momento.

redazione

