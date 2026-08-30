EVENTI / Ultima domenica di agosto e tanti eventi in ogni angolo della provincia

L’ultimo week end di agosto in Granda è ancora caratterizzato da numerose feste paesane e sagre tradizionali, come il Roumiage a Coumboscuro o la caratteristica “Ciüsa Duvarta” a Chiusa Pesio, o in quota, la Festa del Nostrale di Canosio. Continuano gli eventi della Fiera Nazionale della Nocciola a Cortemilia e si svolgerà la famosissima Mangialonga fra i filari di La Morra.

Numerosi gli eventi sportivi nella giornata di domenica 30 agosto, fra cui il Trail del Monviso e la tappa di Coppa Italia Handbike ad Alba.

Si ripropone “Castelli Aperti” con molti luoghi storici accessibili e visitabili.

Mostre fotografiche e d’arte, mercatini, concorsi di pittura, spettacoli teatrali, concerti, escursioni e raduni motoristici completano l’offerta del week end in provincia.

Si consiglia sempre di consultare anticipatamente le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

Domenica 30 agosto la rassegna “Castelli Aperti” propone un nuovo itinerario tra i beni visitabili nella provincia di Cuneo, offrendo a visitatori e appassionati la possibilità di esplorare luoghi di straordinario valore storico e culturale, spesso legati indissolubilmente al paesaggio e alle tradizioni locali. Di seguito l'elenco dei beni aperti al pubblico in Granda:

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172/60160; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11-19. Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio - Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Pamparato – Borgo Antico e Castello di Pamparato: visite guidate su prenotazione ore 10.30 e ore 15.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10 alle ore 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 9.30 e 14. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

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CUNEO - BORGO SAN GIUSEPPE

FESTA DELLA MADONNINA

Domenica 30 agosto, dalle ore 16, pomeriggio con giochi da tavolo, carte ed escape room; dalle 19.30, raviolata e, alle ore 21, cover band di Ligabue con Radiofreccia Torino. Info: https://aclicuneo.it/news/festa-della-madonnina-con-il-circolo-acli-di-borgo-san-giuseppe



CUNEO - SAN PIO X

FESTA PATRONALE

Domenica 30 agosto, alle ore 11, dopo la Messa e la processione, sfilata dei cavalli ed esposizione di trattori, macchine e motocicli d’epoca. Alle 16.30 “Rottura pignatte” per i bambini e, alle 19, sotto il tendone, cena con menu trippe, polenta e salciccia e patatine e dolci. Alle 21.30 musica da ballo con Style’s Group.

CUNEO - SAN BENIGNO

FESTA DI SAN BARTOLOMEO

Domenica 30 agosto, “El Mercà et San Bartrumè” dalle ore 10, nel campo da bocce parrocchiale; Santa Messa con processione e banda musicale alle 10.30; dimostrazione di karate alle 15.30; aperifesta e fast-food/cena dalle 19. Dalle 22.30 musica dal vivo con Nisha.

CUNEO

GRAFIE DELL’ANIMA

Nel week end sarà visitabile nel Santuario degli Angeli la mostra “Grafie dell’Anima” curata da Mirella Lovisolo e Stefania Velazza, sull’origine dell’arte cristiana e tracce nell’archeologia dal IV al VI secolo.

CUNEO

IL TEMPO DELLE CHIAVI

Nel week end sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra personale di Franco Alessandria “Il tempo delle chiavi”, con 14 sculture esposte realizzate assemblando e saldando fra loro chiavi, ingranaggi meccanici, serrature chiodi e altri oggetti. Ingresso libero. Orario: 15.30 – 18.30.

CUNEO

RODARI ROAD

Domenica 30 agosto, alle ore 17.45, presso il cortile dell’Officina Santachiara in via Cacciatori delle Alpi 4, ultimo spettacolo della rassegna estiva di Dispari Teatro con “Rodari Road”, indicato per bimbi dai 5 anni. Info: www.dispariteatro.it

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ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 30 agosto, in piazza Risorgimento, di fronte al municipio o all’ufficio turistico, iscrizioni e partenza per visita ai sotterranei della città. Info: ambientecultura.it

ALBA

COPPA ITALIA HANDBIKE

Domenica 30 agosto a partire dalle ore 10, nelle vie del centro della città, avrà luogo il 1° Trofeo della Capitale delle Langhe di Handbike, valido come prima prova di Coppa Italia di società Ciclismo Paralimpico. Info: https://sportabilialba.org/

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BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BOVES

FESTA DI SAN BARTOLOMEO

Domenica 30 agosto, alle ore 10, S. Messa e per tutta la mattina lo “Sbaracco” in via Roma, mercatino gestito dai più piccoli. Alle 20.45 sfilata di moda e musica con Alessandro Varrone e Giordi, direttamente da X Factor. Info: 0171/391894.

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CANOSIO

FESTA DEL NOSTRALE

Domenica 30 agosto, a partire dalle ore 9, si svolgerà la Festa del Nostrale d’Alpe, evento che celebra il celebre formaggio d’alpeggio e i prodotti tipici delle Valli DOC. Fiera dei Prodotti Tipici delle Valli DOC, aperitivo in musica, accompagnato dalle danze occitane di Daniela Mandrile e dall’esibizione dei Lou Pitakass. Alle ore 12.30 pranzo organizzato dalla Pro Loco, aperto a tutti e alle ore 15, concerto dei Lou Dalfin. Info: www.comune.canosio.cn.it

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CARAGLIO - PASCHERA SAN CARLO

FESTA PATRONALE

Domenica 30 agosto, alle ore 10, S. Messa con processione, alle ore 11.30, Raduno Auto d’Epoca e Sportive, con giro ad anello fino a Montemale. Dalle 14 Calcio Balilla Umano, con squadre da 8 persone, (premiazioni alle 19). Cena “Piemontese” a base di battuta al coltello, crostini con crema di aglio, ula al forno, mozzarella di bufala, persipien. Info: 348 12 64 831 – 334 78 91 078.

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CASTELLINALDO

SULLA STRADA DEL CASTELLINALDO

Domenica 30 agosto torna l’appuntamento estivo “Sulla strada del Castellinaldo” con la cena all’aperto, circondati dai vigneti. Info: https://www.gowinet.it – 0173/364631.

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CASTELMAGNO

CONCERTO CORO

Domenica 30 agosto, alle ore 14.30 nel Santuario di San Magno si esibirà il coro “Valle Stura”.

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CERESOLE D’ALBA

VISITE AL MUBATT

Domenica 30 agosto, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, saranno possibili visite guidate gratuite al muBATT - Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544. Il percorso di visita ha l’obiettivo di raccontare la battaglia ed evidenziare lo stretto legame tra il territorio di Ceresole d’Alba e la sua straordinaria storia, ricca di vicissitudini. Info: www.turismoinlanga.it/it/museo-della-battaglia-ceresole-dalba

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CERVASCA - SAN MICHELE

FESTA DELLA MADONNA DELLA LOSA

Domenica 30 agosto, alle ore 10 S. Messa, alle ore 15 processione della Madonna della Losa e in serata, cena a base grigliata mista, con la musica dei Coitoni. Info: 338 65 55 344 - 349 39 03 063.

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CHERASCO

MOSTRA CALENDARIO NATURALISTICO

Domenica 30 agosto, presso la chiesa di San Gregorio, con orario 9.30-12.30 e 14.30-18.30, sarà ancora visitabile la mostra dedicata al Concorso del Calendario Naturalistico 2026 della Città di Cherasco, con l'esposizione di tutte le opere partecipanti.

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CHIUSA DI PESIO

CIUSA DUVARTA

Domenica 30 agosto avrà luogo la Fiera di artigianato e prodotti locali, fin dal mattino per le vie del centro, alle 10.30 S. Messa con banda “Guido Vallauri” e dalle 11 “Saloon della Fiera” nel prato della scuola primaria. Mostre di animali e macchine agricole, Mirabila Show, Balli country, musica live e molto altro. Aperto dalle 9 alle 18 il Complesso Museale “Cavalier Giuseppe Avena”. Info: 0171/734990.

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CORTEMILIA

FIERA NAZIONALE DELLA NOCCIOLA

Domenica 30 agosto, per tutto il giorno, Fiera Nazionale della Nocciola, con i produttori e apertura Casa Nocciola presso i locali del Convento Francescano. Alle 15.30 animazione degli Sbandieratori e musici del Borgo Santa Barbara di Alba e spettacolo teatrale “Nella di Cortemilia” in piazza Dante alle 17. Alle 21.30 concerto finale di Samurai Jay nel Parco la Pieve. Info: www.fieranocciolacortemilia.it

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CRISSOLO

MONVISO TRAIL

Domenica 30 agosto, alle ore 8, dalla seggiovia in Via Ruata, prenderà il via il “Monviso Trail”, gara di corsa in montagna sui sentieri storici del “Giro di Viso”, passando attraverso Pian della Regina, Pian del Re e i rifugi Giacoletti, Quintino Sella e Alpetto e vista spettacolare sul Re di Pietra. Info: https://www.100migliamonviso.eu/

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DEMONTE

LA VERITÀ È NELL’OMBRA

Nel week end, in orario 10.30 - 12,00 / 17 - 18.30, presso Palazzo Borelli, sarà visitabile la mostra antologica di Berto Ravotti "La verità è nell'ombra". Ingresso libero e gratuito. Info: 338 20 86 992.

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DRONERO

COINCIDENZE

Domenica 30 agosto prosegue, presso il piazzale dell’ex stazione, la kermesse “Coincidenze – Dove le storie si incrociano”, un evento collegato al Festival Ponte del Dialogo. Musica, parole, spettacolo e racconti si intrecciano, dando vita a nuove connessioni e prospettive. Info: https://pontedeldialogo.it/

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FARIGLIANO

FESTA DEL BON VIN

Domenica 30 agosto “Outdoor in valle”, ciclopedalata in Bike e E-Bike. Chiusura festeggiamenti in musica, alle 21.30, con Alberto e Simone. Info: 327 07 57 788.

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FOSSANO - CUSSANIO

MADONNA DELLA CINTURA

Domenica 30 agosto, alle ore 9, inizio torneo volley su acqua a 6 giocatori/ici. Alle ore 10 raduno trattori d’epoca e alle ore 16 animazione dei clown volontari di Esodies. Dalle ore 20 “Serata di mare” e dalle ore 21 spettacolo di Luca Occelli e Filippo Bessone. Info: 380 32 57 074 – 338 38 51 110.

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FRABOSA SOTTANA - ARTESINA

MERCATINI

Domenica 30 agosto, ad Artesina, ci saranno i Mercatini della Montagna. Info: 0174/242000.

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO

EVENTI BIKE

Domenica 30 agosto il Gravity Race al Bike Park, campionato regionale e il Bike Park, svuota barili di fine stagione, con musica, birra e Dj set. Info: 0174/334151.

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LA MORRA

MANGIALONGA

Domenica 30 agosto avrà luogo tra i vigneti patrimonio UNESCO di La Morra, la tradizionale “Mangialonga”, evento amatissimo, capace ogni anno di attirare visitatori da tutta Italia e dall'estero. Il percorso è di circa quattro chilometri, con tappe di eccellenza gastronomica in un contesto panoramico spettacolare. Info: 340 85 05 381 - www.instagram.com/fuoriportafortravel - www.facebook.com/fuoriportaweb - https://www.mangialonga.com/prenotazioni/

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LIMONE PIEMONTE

GIGI DE NISSA

Domenica 30 agosto, alle ore 12, al lago Terrasole, si terrà il concerto di Gigi De Nissa, nell’ambito della rassegna musicale estiva Terrasole Festival. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

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MANTA

SAN LEONE MAGNO

Domenica 30 agosto, seconda edizione del concorso di pittura estemporanea “Pittori in paese”. Alle 15.30 in cascina Aia mostra fotografica interattiva “Ritratti km0” e “Villaggio dei divertimenti”. Dalle ore 20, in parco San Rocco cena all’aria aperta e musica con il gruppo occitano Encà Sonar. Info: 338 11 64 002 – 348 32 63 516.

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MARMORA

ANIME SALVE

Domenica 30 agosto, alle ore 16, in località Parrocchia, presso ex Monastero Benedettino, si terrà appuntamento dal titolo “Anime salve”, con il duo formato da Giulia Battistino (voce e flauto) e Massimo Galliano (chitarra). Canzoni, parole e paesaggi in ricordo di Padre Sergio con la musica di Fabrizio De Andrè. Ingresso libero. Info: https://aclicuneo.it/news/appuntamento-con-anime-salve-allex-monastero-benedettino-di-marmora/

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MOIOLA

FESTA DI SAN MEMBOTTO

Domenica 30 agosto appuntamento con la festa di San Membotto e con le molte iniziative organizzate nel paese della bassa valle Stura.

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MONCHIERO

APEERTURA MUSEI PELUZZI BONICHI

Nel week end sarà possibile visitare, in orario 9.30 - 12 / 16 - 19.30, i Musei Peluzzi Bonichi, nuovo polo museale diffuso che comprende l'Oratorio dei Disciplinanti, adibito a mostre temporanee, la casa d'artista di Claudio Bonichi (Casa con gli Archi) dove è possibile visitare l’atelier e il Santuario di Nostra Madonna del Rosario. Info: https://www.museipeluzzibonichi.it/

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MONDOVÌ

FUORI SEGNALE

Domenica 30 agosto, in Mondovì Piazza, si svolgerà “Fuori Segnale - Festival del Dialogo inter-generazionale”, manifestazione culturale creata da giovani under 30 che vuole “ricostruire” un ponte tra le generazioni, attraverso incontri su vari temi sociali e inter-generazionali come il lavoro, scuola, sport, la filosofia o i media. Info: 328 21 10 767.

MONDOVÌ

PALIO DEI RIONI

Nel week end proseguono le sfide tra lo storico e il moderno del “Palio dei Rioni”, in cui i vari quartieri della città si contendono l'ambito Palio di Mondoví.

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MONTEROSSO GRANA - COUMBOSCURO

ROUMIAGE

Domenica 30 agosto prosegue a Coumboscuro di Monterosso Grana, il “Roumiage”, l'evento più caratterizzante di queste terre montane a cavallo del confine italo - francese. Tra i numerosi eventi ricordiamo alle ore 15, il concerto con Davide Van De Sfroos e Chiara Raggi sulle orme di Fabrizio De Andrè. Info: 0171/98707 - https://www.coumboscuro.org/ - www.targatocn.it/2026/08/18/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/roumiage-tornano-a-coumboscuro-cn-gli-incontri-piemonte-provenza-2026-7.html

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MONTICELLO D’ALBA

FESTA DI SAN FELICE

Domenica 30 agosto, alle ore 8.30, 5a tappa del Torneo Gianduja di Tiro con l’Arco, Campionato Regionale CSA. Alle ore 20 “Cena di San Felice” e musica con il sax di Gianluca Roagna. Info: https://www.monticellodalba.info/

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MONTICELLO D’ALBA

VISITE A SAN PONZIO

Domenica 30 agosto, alle ore 15 e alle 17, saranno organizzate due visite guidate alla Chiesa di San Ponzio presso il Cimitero Vecchio di Monticello d'Alba. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/it/

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MOROZZO - TRUCCHI

FESTA DI SAN ROCCO

Domenica 30 agosto tornei di bocce e calcio, gara di corsa non competitiva 7 km e cena con “Polentata”. A seguire balli occitani con Lou Celha.

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MURAZZANO

POMERIGGI IN MUSICA

Domenica 30 agosto, alle ore 17, presso il Santuario della Madonna di Hal, si esibiranno i Bepi Quintet. Info: https://pomeriggiinmusica.jouwweb.nl/

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NEIVE

ROLLING COWS

Domenica 30 agosto dalle ore 11 si terrà presso la Club House di via Tanaro 48 l’edizione 2026 di “Rolling Cows”, il tradizionale raduno organizzato dagli Hells Angels MC Cuneo, punto d'incontro per motociclisti, appassionati e curiosi provenienti da tutta Italia. Info: 338 58 6 6 969.

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ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Domenica 30 agosto, dalle 9 alle 19, tornano nel centro storico di Ormea, i Mercatini del Cuore. Info: 338 65 71 053.

ORMEA

I SAPORI DELLA BALCONATA

Domenica 30 agosto, nelle fasce orarie 9 -10, partenze della 19a edizione della passeggiata enogastronomica “I Sapori della Balconata di Ormea”, lungo un percorso di circa 10 km con 650 metri di dislivello e una durata di circa 3 ore e mezza di cammino. Info: 328 34 28 865.

ORMEA

CONCERTO BANDA

Domenica 30 agosto, a partire dalle ore 21 in Piazza San Martino, il Corpo Bandistico Alta Val Tanaro si esibirà in concerto. Ingresso libero e gratuito. Info: 0174/392157.

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OSTANA

SUONI DAL MONVISO

Domenica 30 agosto, alle ore 16 in piazza Caduti concerto della cantante e autrice Chiara Rosso dal titolo “La donna Perfetta”.

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RACCONIGI

EFFIMERA

Domenica 30 agosto, alle ore 16.30 nella Margaria del Parco del Castello, avrà luogo il reading teatrale “Ma piantala lì!” con Alessandro Barbaglia, a cura di Onda Larsen. Info: 0172/84595.

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ROCCABRUNA

FESTA DI SAN GIULIANO

Domenica 30 agosto alle ore 11 S. Messa e alle 16 giochi per i più piccoli e merenda pane e Nutella.

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SALE SAN GIOVANNI

MIRACOLI SILENZIOSI

Nel week end sarà ancora visitabile, in orario 14-18, la mostra "Miracoli silenziosi" a cura di Marzi Capannolo. Ingresso libero. Info: www.grandarte.it/

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SALUZZO

TRACCIANDO IL SENTIERO

Nel week end è ancora visitabile presso la Castiglia la mostra d'arte contemporanea "Tracciando il sentiero - Dialoghi e Altri Sguardi tra arte, ambiente e visioni del futuro". Info: https://www.fondazionegaruzzo.org

SALUZZO

SUONI D’ARPA

Domenica 30 agosto, alle ore 21, presso la sala Verdi della Scuola Apm concerto finale e premiazione dell’International Harp Contest.

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SAMPEYRE - BECETTO

LU CIANTO VIOL

Domenica 30 agosto a borgata Becetto affluiranno fin dal mattino i cortei di musicisti con le fisarmoniche, partiti dalle varie località della valle. Alle 11.45 S. Messa cantata e a seguire pranzo all’aperto con polenta e salciccia. Nel pomeriggio nella frazione proseguirà la festa musicale.

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SANT’ALBANO STURA

FESTA DI SAN LIBERATO

Domenica 30 agosto, alle ore 10 S. Messa solenne, alle 15 Giochi popolari, alle 18 aperitivo e alle 19.30 cena a base “Porchetta”. A seguire serata musicale con Sonia De Castelli.

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SAVIGLIANO

CIACCONE, PASSACAGLIE E BATTAGLIE

Domenica 30 agosto, alle ore 17, presso Palazzo Taffini, concerto “Ciaccone, Passacaglie e Battaglie - I Musici di Santa Pelagia” con M.Cadossi violino, M.Rossi violino, G.Vivaldi violoncello e L.Pollastri clavicembalo. Info: https://www.amicimusicasavigliano.org/

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VALCASOTTO

GIORNATA DELL’ORGOGLIO

Domenica 30 agosto, alle ore 11.30, inaugurazione mostra fotografica nella cappella di Santa Libera. Alle ore 12.30 “Pranzo dell’orgoglio valcasottese” in borgata Ghirardi.

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VERNANTE

VERNANT CHE MANGIA

Domenica 30 agosto seconda edizione della camminata enogastronomica “Vernant che mangia” nel paese di Pinocchio. La partenza è fissata presso la caratteristica piazzetta San Rocco: lo start del primo gruppo avverrà alle ore 11.30, mentre i successivi scaglioni partiranno a intervalli regolari ogni 20 minuti. Info:0171/920550.

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VICOFORTE

CONCERTO DEL BRUNI

Domenica 30 agosto, alle ore 21, nel chiostro del Regina Montis Regalis, l’orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo si esibirà in un concerto di grandi opere classiche. Ingresso libero.

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VIGNOLO

SFILATA A QUATTRO ZAMPE

Domenica 30 agosto, alle ore 15, in piazza Grande, appuntamento con il memorial “Veronica Bagnis”, tradizionale sfilata aperta a tutti gli amici a quattro zampe. Info: 320 44 47 739.

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VINADIO

TEMPORARY SHOP

Domenica 30 agosto il Forte di Vinadio ospita la 14a edizione del “Temporary Shop”, l’iniziativa organizzata da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio, che ogni estate trasforma gli spazi del Forte Albertino in una vetrina dedicata alle eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio. Ingresso gratuito. Info: 0171/959151 – 0171/1670042. - www.fortedivinadio.com .

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VOTTIGNASCO

SAGRA DEL FAGIOLO

Domenica 30 agosto dalle 10 escursione cicloturistica “Fuma en gir en bici”. Nel pomeriggio gara alla petanque, giochi popolari e in serata concerto del quartetto femminile Le Madamè. Info: 388 24 73 474.