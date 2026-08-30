Bart è scomparso in frazione Spinetta: l'appello per ritrovarlo

Bart è sparito da casa da domenica 23 agosto e la sua famiglia lo sta cercando. Si tratta di un gatto rosso a pelo lungo e abita nella frazione Spinetta ma potrebbe essersi allontanato, anche salendo su un mezzo di trasporto ed essere quindi distante da Cuneo.

Il gatto ha un contorno occhi che può aiutare l'identificazione, ed è molto socievole quindi non dovrebbe scappare se avvicinato. Ha il microchip, quindi ASL e veterinari possono leggerlo per identificarlo.

Chi ne avesse notizie può contattare Anna e Ezio al numero 347 5408122.