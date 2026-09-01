San Magno 2026, a Beinette una festa da tutto esaurito: cinque serate di successo, musica e grandi novità

Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo la Festa di San Magno 2026, organizzata dalla Pro Loco di Beinette. Cinque serate caratterizzate da grande partecipazione, buona cucina, musica e soprattutto tante novità, che hanno richiamato un folto pubblico e confermato la voglia di festa e di aggregazione della comunità beinettese.

La partenza è stata subito sprint nella serata di venerdì, dedicata al tradizionale appuntamento con stinco e patate, che ha fatto registrare un'ottima partecipazione. A seguire, spazio alla musica con il dj set che ha accompagnato il pubblico fino a tarda serata.

Il sabato è stato invece il momento della grande scommessa della Pro Loco: la cena di pesce. Un appuntamento che ha fatto registrare il tutto esaurito, premiando il coraggio di proporre per la prima volta una serata completamente dedicata al pesce. Una scommessa vinta non soltanto dal punto di vista organizzativo, ma anche e soprattutto per la qualità dei piatti serviti, che ha riscosso il consenso dei numerosi partecipanti.

La Pro Loco si è detta particolarmente soddisfatta della risposta ottenuta e, a dimostrazione della volontà di continuare a crescere, sono già in corso le idee per il rilancio dell'appuntamento in vista della prossima edizione, che si preannuncia già ricca di novità ed entusiasmante.

Dopo la cena, la serata è proseguita con la musica della YoyoBand, capace di coinvolgere un pubblico numeroso con un repertorio che ha attraversato la musica dagli anni '70 fino agli anni 2000.

La domenica è stata invece caratterizzata da una delle grandi novità di San Magno 2026: la mongolfiera a Beinette, con la possibilità per il pubblico di vivere l'esperienza unica di un volo vincolato. Anche in questo caso la risposta è stata straordinaria: tutto esaurito, con circa tre ore e mezza di attività che hanno permesso a numerose persone di provare questa particolare esperienza.

La festa è poi proseguita con grande partecipazione anche in serata, prima con la cena a base di panini unci e frittini e successivamente con il dj set, che ha animato l'area della manifestazione.

Il lunedì sera è stato invece dedicato alle crepes, con un vero e proprio record di produzione: oltre 1.000 crepes preparate per soddisfare tutti i presenti. La formula prevedeva per ogni persona cinque crepes salate e una dolce, trasformando la serata in un grande momento conviviale.

Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare la festa. Nonostante il maltempo, tantissime persone hanno continuato a partecipare, raccogliendosi sotto il tendone e nell'area coperta, con il gazebo a fare da collegamento con il bar. La serata è poi proseguita con il dj set, confermando ancora una volta la grande partecipazione che ha accompagnato l'intera manifestazione.

Martedì è arrivato il momento della cena organizzata dai Massari, mentre la Pro Loco ha continuato a garantire il servizio panini e ha curato la serata post-cena con il dj set. Un ultimo appuntamento vissuto ancora una volta con grande partecipazione e che ha permesso di salutare nel migliore dei modi un San Magno 2026 davvero indimenticabile.

"Chiudiamo questa estate 2026 che ci ha visto protagonisti – commentano dalla Pro Loco di Beinette – e non possiamo che essere soddisfatti. In particolare, a fine maggio abbiamo organizzato la 24 Ore di Sport, e pensare che dopo appena un anno siamo già riusciti a realizzare moltissimi eventi, sempre accompagnati da una grandissima partecipazione e da tanto pubblico, ci riempie di orgoglio".

"Ci teniamo a ringraziare tutto lo staff e tutti i volontari che in questi giorni di preparazione e durante la festa si sono messi a disposizione. Sono stati davvero tantissimi e senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri sponsor, il cui sostegno ci permette di realizzare e far crescere questi eventi. Siamo un gruppo molto giovane, con molte idee e tanta voglia di crescere. Proprio per questo non ci fermiamo: siamo già al lavoro sul San Magno 2027, che vogliamo rendere ancora più ricco, con nuove idee e nuove iniziative. Ma prima ci aspetta un altro importante appuntamento: a novembre tornerà la Sagra del Mais, anche in questo caso con diverse novità che non vediamo l'ora di presentare".

Il San Magno 2026 si chiude quindi con la soddisfazione della Pro Loco e dei tanti volontari che hanno lavorato dietro le quinte, ma soprattutto con la consapevolezza di aver costruito, in appena un anno, una realtà capace di proporre eventi sempre nuovi e di richiamare un pubblico numeroso e partecipe.

E, mentre cala il sipario sull'edizione 2026, a Beinette si pensa già al futuro: San Magno 2027 è ufficialmente in fase di progettazione.