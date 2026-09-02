Rotary Club Cuneo 1925 e Rotary Club Mondovì insieme per raccontare L’Étape Mondovì, la Granfondo ufficiale del Tour de France

Si sono riuniti alla Borsarella di Mondovì i soci del Rotary Club Cuneo 1925, presieduto da Giulio Fraternali Orcioni, e del Rotary Club Mondovì, presieduto da Giorgio Giacardi, in occasione di un Interclub dedicato a uno degli appuntamenti sportivi più attesi del territorio: L’Étape Mondovì, la Granfondo ufficiale del Tour de France, in programma il 20 settembre 2026 a Mondovì.

Ospite e relatore della serata è stato Flavio Borgna, Presidente di EPT – Eventi Persone Territorio, che ha illustrato ai partecipanti la genesi del progetto, le sue caratteristiche e le importanti prospettive di crescita per il territorio cuneese.

La serata, introdotta dai saluti dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Manifestazioni, Sport e Impianti Sportivi del Comune di Mondovì, Alessandro Terreno, ha rappresentato un’importante occasione per conoscere più da vicino un evento che porta per la prima volta in Piemonte il format internazionale L’Étape by Tour de France.

Grazie al contributo del socio del Rotary Club Cuneo 1925 Cristiano Isnardi, ideatore della serata, i presenti hanno potuto approfondire il programma della manifestazione, i percorsi e le numerose iniziative che accompagneranno la giornata del 20 settembre.

Il progetto nasce dal successo della Granfondo Alpi del Mare 2025, che aveva registrato una partecipazione ben superiore alle aspettative, con 2.400 ciclisti al via rispetto agli oltre mille inizialmente previsti. Un risultato che ha favorito la collaborazione con il Tour de France e posto le basi per la nascita di L’Étape Mondovì.

Per la prima edizione l’obiettivo è ambizioso: superare i 2.000 partecipanti, rafforzando ulteriormente la dimensione internazionale della manifestazione. Al momento risultano già iscritti atleti provenienti da 22 nazioni e 33 province italiane, a conferma della capacità dell’evento di attrarre appassionati da un’area geografica sempre più ampia.

Nel corso della serata sono state inoltre illustrate le principali novità dell’edizione 2026, a partire dai nuovi percorsi della Granfondo e della Cicloturistica, presentati da Paolo Bruno di EPT, con un approfondimento sulle caratteristiche tecniche del tracciato.

Particolarmente significativo anche il contributo di Alessandro Battaglia, socio del Rotary Club Cuneo 1925 e Presidente di Silvateam S.p.A., intervenuto in rappresentanza del pool di aziende che sostengono L’Étape Mondovì.

L’Étape Mondovì si presenta dunque non soltanto come un grande appuntamento dedicato al ciclismo, ma anche come un’importante occasione di promozione del territorio, turismo, sport e valorizzazione delle eccellenze locali, capace di proiettare Mondovì e la provincia di Cuneo su una ribalta internazionale.

Alla serata erano inoltre presenti la Socia del Rotary Club Cuneo 1925 e Presidente dell’ATL del Cuneese, Gabriella Giordano, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa anche sotto il profilo della promozione turistica del territorio e la Socia del Rotary Club Mondovi Franca Ghiazza, Delegata Interact e Rotaract Cuneo Provincia Granda e Consigliera Nazionale Fellowship ciclismo rotariano.

I Rotary Club Cuneo 1925 e Mondovì desiderano ringraziare l’Assessore Alessandro Terreno, Flavio Borgna, Paolo Bruno, Cristiano Isnardi, e Alessandro Battaglia per la disponibilità e per aver contribuito alla riuscita della serata.

L’Étape Mondovì – La Granfondo ufficiale del Tour de France