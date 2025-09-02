Giuseppe De Filippis è il nuovo direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle" di Cuneo

Giuseppe De Filippis, 58 anni, è il nuovo direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. Sostituisce Lorenzo Angelone che ha seguito Livio Tranchida presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Scienza e della Salute di Torino.

Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino e specializzato presso lo stesso Ateneo in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in organizzazione dei servizi ospedalieri, il dottor De Filippis vanta una vasta esperienza in una lunga carriera con incarichi, dal 2008 ad oggi, in numerose aziende sanitarie e ospedaliere: dirigente medico prima, direttore di struttura complessa nella direzione medica di Presidio al S. Anna di Torino, presso l’Ordine Mauriziano e l’Asl TO4 ha ottenuto poi incarichi di direzione sanitaria di Azienda sia in Piemonte sia in Lombardia, fino alla direzione generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia da cui era rientrato nel luglio scorso.

Il dottor De Filippis ha completato negli anni la sua formazione con corsi manageriali e Master di I e II livello, ha al suo attivo numerose docenze e pubblicazioni e, tra l’altro, dal 2020, l’incarico di professore associato presso il Centro di Ricerca ed Alta Formazione in Amministrazione della Salute dell’Università degli Studi di Milano.

Livio Tranchida, commissario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle: “Ho nominato il dottor De Filippis direttore sanitario di Azienda al S. Croce perché è un professionista preparato, con una formazione solida e numerose e importanti esperienze di direzione strategica in buona parte del Piemonte e in altre regioni d’Italia. Credo sia la persona giusta anche per raccogliere l’eredità dell’amico Angelone, che ringrazio per il suo impegno al mio fianco a Cuneo e per aver accettato di proseguire la collaborazione alle Molinette. Al dottor De Filippis auguro un buon lavoro una lieta permanenza a Cuneo, dove sono certo sarà accolto con favore e troverà ottimi collaboratori.”