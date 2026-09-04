METEO / Ancora caldo record, anche la Granda nella morsa dell’afa: weekend da 36 gradi in pianura, poi la svolta

Ancora caldo intenso sulla provincia Granda, con il primo weekend di settembre destinato a portare temperature decisamente sopra la media del periodo. Secondo le previsioni di Datameteo, oggi, venerdì 4 settembre, e soprattutto domani, sabato 5, saranno le giornate più calde di questa nuova ondata di calore, alimentata dal rinforzo dell’alta pressione subtropicale.

In provincia di Cuneo il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento più consistente nel pomeriggio sui rilievi, ma con una probabilità molto bassa di precipitazioni. Le temperature sono attese in ulteriore aumento nella giornata di oggi, per raggiungere il loro massimo domani: nelle aree interne di pianura le massime potranno arrivare a 35-36 gradi.

A rendere il quadro ancora più estivo saranno le temperature minime, che resteranno su valori "tropicali", generalmente superiori ai 20-22 gradi. I venti saranno per lo più assenti o deboli e variabili, fatta eccezione per un temporaneo rinforzo del Marino sul basso Piemonte orientale nel pomeriggio di oggi e per raffiche moderate di Foehn attese nella notte sui crinali alpini nordoccidentali.

La prima attenuazione del caldo arriverà da domenica 6 settembre. L'ingresso di aria leggermente più fresca da est farà scendere le temperature massime verso i 32-33 gradi, valori che dovrebbero mantenersi fino a mercoledì 9. Le minime, invece, subiranno variazioni contenute.

Proprio nella seconda parte della prossima settimana aumenterà però l'instabilità. Secondo Datameteo, la fase più dinamica potrebbe concentrarsi tra martedì e mercoledì, quando la circolazione atmosferica sarà destinata a cambiare in modo più deciso, con l'ingresso in serata di aria più fresca proveniente dal Nord Europa.

La vera svolta, però, è attesa da giovedì 10 settembre. Dal punto di vista dei fenomeni non sono previsti cambiamenti particolarmente marcati, ma le temperature potrebbero finalmente riportarsi su valori più consoni alla stagione. Dopo un'estate eccezionalmente calda, dunque, potrebbe essere arrivato il momento di archiviare il caldo fuori stagione e guardare verso l'autunno.

Datameteo sottolinea infatti come questa estate "sopra le righe" sia indicata dai dati Arpa come la più calda di sempre: un'anomalia che, almeno secondo le attuali proiezioni, potrebbe iniziare a rientrare proprio con la svolta attesa dalla prossima settimana.