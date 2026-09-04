L'Oroscopo di Corinne dal 4 al 10 settembre

ARIETE: Altalenanti stati d’animo vi indurranno a passare dalle stelle alle stalle a seconda dei dì e di chi vi attornia… D’altronde si sa che Saturno contribuisce a spandere il seme di problemini e ansie che non riuscite ad acquietare… Ma sul col morale: tante novità stanno per arrivare ed una ringalluzzirà malgrado subentrino delle incavolature e una prova da superare. Ad uno sbaglio invece non riuscirete a rimediare… Domenica allegrotta. Preziosa amicizia da coltivare.

TORO: State forse aspettando un segno dalla sorte affinché le faccende vadano dritte o meno storte? Ebbene questo segno giungerà consentendo di guardare al futuro più ottimisticamente oppure alleggerirete un fardello. Non penalizzate qualcuno per aver sgarrato ma provate ad accordargli ancora una volta fiducia: stavolta non la tradirà e, sulla strada, siate prudenti evitando di eccedere in velocità. Coltivate altresì una conoscenza ed accettate un invito!

GEMELLI: Sta per scoccare l’ora della riscossa e, se passati attraverso il vaglio peripezie, vi riscatterete riacquistando ilarità ed energia. Con la formazione dell’ultimo quarto di Luna nella vostra costellazione la sorte vi arriderà e un vecchio problema si risolverà. Non trascurate delle amicizie valevoli e godetevi in santa pace questo sole settembrino regalandovi uno spizzico di relax fuori dalle solite quattro mura. Lievi forme infiammatorie o doloretti sparsi.

CANCRO: Vorreste avere le idee chiare su come indirizzare l’avvenire o sapere come una delicata questione andrà a finire ma, poiché l’impazienza non è concessa, non vi resta che sedervi sulla riva ed aspettare. Un guizzo di malinconia colpirà a tradimento e una bisticciata vi consentirà di capire la vera natura di un essere dalla bipolare personalità. Qualche nativo sarà invece assai indaffarato con dei preparativi per un evento speciale. Novelle da un figliolo o da un parente.

LEONE: Se non ingigantite ostacoli di comune amministrazione godrete di favoritismi sia terreni che astrali riuscendo a strappare consensi tempo addietro negati. Non date altresì bado ad una personcina lunatica ma fondamentalmente buona e pronta a darvi una mano in caso di necessità. In ambito operativo o domestico un guizzo di maretta scuoterà le silenti acque ma poi tutto si accomoderà. Se vi recate a esposizioni, fiere o mercati, guardatevi da furtarelli. Ritrovi con amici.

VERGINE: Un Marte clemente, oltre sostenere i vacanzieri settembrini, darà la forza necessaria per fronteggiare bene le giornate malgrado subentri un inconveniente a cui sopperire celermente. Non da escludere qualche guizzo di stanchezza, uno scambio di opinioni con chi la pensa diversamente ma anche l’opportunità di gustare qualche attimo prelibato e delle sorpresine. Se fattibile domenica ritagliate un po’ di spazio per qualche sollazzo. Il compleanno sarà encomiabile.

BILANCIA: Con Saturno birichino l’umore sarà piuttosto ballerino a seconda di come gira nell’ambiente circostante così come, peccando di distrazione, propenderete a perdere carte, chiavi oggetti o non ricordare dove li avevate messi… In amore, se liberi di stato e di cuore, attenti alle illusioni: un tipetto potrebbe risultare diverso da come vuol mostrare mentre se accoppiati vi toccherà ingollare un rospetto o accontentare il partner in una richiesta. Venerdì un po’ anomalo e domenica allegrotta.

SCORPIONE: Di stolti il mondo abbonda e guarda caso succederà proprio a voi di testarne la veridicità…Un asinello ragliante e un’ochetta starnazzante turberanno la quiete ma a tal riguardo fate orecchie da mercante, passate, guardate ed ignorate: tanto ogni nodo torna sempre al pettine… Degli ulteriori fastidi potrebbero provenire da un acciacchino da lenire, delle iniquità pecuniarie o delle incavolature possenti pur se saltuarie. Domenica mangereccia o godereccia.

SAGITTARIO: Dal firmamento arrivano buone influenze: approfittatene per concludere un affare, incentivare quello che interessa, far quadrare dei conti, pensare di più a voi stessi! Un neo sarà costituito da un’asprezza, un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o esperto da consultare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione… Novelle in arrivo, adesione a fiere o sagre, weekend festaiolo, salute da tutelare.

CAPRICORNO: Se il contegno di una persona reputata erroneamente corretta delude, sorvolate senza star lì a polemizzare: tanto non capirebbe niente. Gustate piuttosto i ritagli di un mese meteorologicamente strampalato, sistemate delle cosine nell’abitazione, sfidate la fortuna mettendo dei numeri al Lotto e non arrabbiatevi per delle stupidaggini. Un po’ di caos invece lambirà ambulanti e studenti. Possibili dei combini o la partecipazione a spettacolini. Serate movimentate.

ACQUARIO: Confidate in un periodo decente malgrado nel corso della corrente settimana vi capiti di scattare per inezie, trattare con esseri falsi o indigesti, ricevere comunicati strampalati, posticipare appuntamenti, sopperire a dei versamenti o preoccuparvi eccessivamente per un qualcosa che invece si risolverà. Una tavolata, bicchierata, ritrovo o quattro ciance in compagnia vi ritempreranno mentre qualcuno vi aiuterà a dimezzare un tormentone. Serate allegoriche. Domenica singolare.

PESCI: Una miriade di impegni caratterizzerà le prossime giornate lasciando esiguo spazio alla privacy e alla pace… Nel conversare e puntualizzare siate decisi ma calmi dando un colpo al cerchio e uno alla botte affinché nessuno si impermalisca… Le incoerenze di un soggetto stizziranno poi, tramite un chiarimento, rimetterete, tutte intere, le uova nel paniere. Una trasgressione mangereccia appagherà anche se dovreste moderarvi nel bere e nel mangiare. Gioie da figli ma ugge per anziani.

E che le settembrine stelline spargano sul cammino gocciole di gioia e serenità…