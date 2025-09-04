Anche il braidese Abderrahmane Amajou sulle navi della Global Sumud Flotilla

Abderrahmane Amajou, braidese di origini marocchine, consigliere comunale a Bra dal 2014 al 2019, farà parte della missione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese e rompere il blocco navale imposto da Israele.

Definita "la più grande missione umanitaria che cerca di rompere un assedio", l’iniziativa vedrà partire imbarcazioni da alcuni porti del Mediterraneo, fra cui quello di Catania, dal quale prenderà il largo Amajou domenica 7 settembre, all’avvicinarsi dei convogli partiti da Barcellona.

“Ho scelto di partire con la Global Sumud Flotilla. Non è un gesto simbolico, ma un atto di giustizia e responsabilità”, ha scritto dalle sue pagine social Amajou, che nel giugno scorso è stato eletto alla presidente dell’organizzazione ActionAid International Italia.

“Con uomini e donne provenienti da tutte le parti del mondo ci uniamo per portare un segno concreto di solidarietà al popolo palestinese e per dire ad alta voce che Gaza non è sola” ha aggiunto il giovane, anche vice presidente dell’Ufficio Pio della Fondazione Compagnia di San Paolo, cresciuto e formato a Bra e sempre attivo quando si tratta di difesa dei diritti e delle situazioni in cui sono a rischio la partecipazione democratica e la pace.

“Non solo un gesto simbolico, ma un atto di giustizia e responsabilità”, prosegue Abderrahmane Amajou. “Dopo oltre settecento giorni di assedio e genocidio, non possiamo stare in silenzio. Con uomini e donne provenienti da tutto il mondo, ci uniamo per portare un segno di solidarietà al popolo palestinese, e diciamo forte e chiaro: Gaza, non sei sola. Il nostro dovere è abbattere il muro dell'indifferenza, sfidare la collusione e insistere sulla dignità. Questa flotta non è solo un viaggio in mare, ma un messaggio al mondo intero”.

Nelle prossime ore aggiornamenti sulla sua iniziativa.