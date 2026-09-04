Nidi, Barbero (FdI): "Dalla Regione 1,48 milioni per aiutare le famiglie. Sostegno concreto alla genitorialità"

«L'investimento di 1,48 milioni di euro da parte della Regione Piemonte per prolungare l'orario dei nidi senza alcun aumento di tariffa per i genitori è una risposta tangibile ed efficace alle esigenze delle nostre comunità. Tra i Comuni che beneficeranno delle risorse dieci sono cuneesi e riceveranno complessivamente oltre 290mila euro. Come Fratelli d'Italia sosteniamo da sempre la centralità della famiglia e la necessità di attuare politiche concrete che favoriscano la natalità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro». A dirlo è Federica Barbero, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, commentando l'assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo che finanzieranno 78 progetti in 77 Comuni piemontesi a partire dall'anno educativo 2026-2027.

«Chi ogni giorno si divide tra professione e gestione dei figli – prosegue Barbero – conosce perfettamente la complessità di far quadrare gli orari. Offrire alle famiglie la possibilità di contare su strutture aperte più a lungo, il sabato mattina o durante le pause didattiche, senza gravare sul bilancio familiare, significa fornire un aiuto concreto e reale».

«Un plauso va all'assessorato regionale guidato da Daniela Cameroni per aver dato continuità e forza a questa misura. Il provvedimento assume un valore ancora più strategico per i Comuni più piccoli e per le aree interne, dove il potenziamento dei servizi all'infanzia rappresenta un presidio fondamentale per contrastare lo spopolamento e rendere i territori attrattivi per le giovani coppie. Fratelli d'Italia continuerà a lavorare con determinazione affinché le risorse pubbliche siano orientate a sostenere le famiglie e a garantire servizi d'eccellenza per le nostre comunità» conclude il consigliere regionale.

Nel dettaglio, queste sono le risorse che andranno ai Comuni del Cuneese:

Ceresole d'Alba, 7.406 euro;

Cuneo, 55.384 euro;

Mondovì, 20.769 euro;

Cortemilia, 14.168 euro;

Villanova Mondovì, 13.846 euro;

Beinette, 62.790 euro;

Savigliano, 41.860 euro;

Bra, 38.460 euro;

Fossano, 28.175 euro;

Bene Vagienna, 7.245 euro.