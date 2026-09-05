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Cronaca | 05 settembre 2026, 19:42

Bovino cade in un crepaccio a 2.500 metri d'altezza: intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco a Pontechianale

L'operazione in alta Valle Varaita sotto la punta Fiutrusa: l'animale è stato recuperato grazie al mezzo aereo giunto da Torino e trasportato a valle

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Intervento aereo dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, per il recupero di un bovino precipitato in un dirupo nel territorio comunale di Pontechianale.

L'animale, che si trovava al pascolo insieme al resto della mandria nella zona sotto la punta Fiutrusa a circa 2.500 metri di altitudine, è improvvisamente scivolato in un crepaccio. La zona, particolarmente impervia e situata in alta Valle Varaita, risulta raggiungibile soltanto a piedi tramite sentieri con circa due ore di cammino dal centro abitato.

Data la posizione inaccessibile da terra, si è reso necessario il sorvolo e l'intervento dell'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco decollato da Torino. I pompieri sono riusciti a imbragare in sicurezza l'animale, recuperandolo e trasportandolo fino a valle. Le complesse operazioni si sono concluse positivamente da pochi minuti.

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