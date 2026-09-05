Ceva, l’Amministrazione comunale ha incontrato la nuova dirigente dell’Istituto Comprensivo “Attilio Momigliano”

Venerdì 4 settembre il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli, l'assessora all'Istruzione Laura Amerio e il consigliere comunale Manuel Alciati hanno incontrato la nuova dirigente dell'IC "Attilio Momigliano", Rosanna Calvino, e le collaboratrici della dirigente, Daniela Rossotti ed Elisabetta Porro. In questa occasione si è parlato di progettualità in corso e di nuove iniziative, oltre che di gestione della scuola e di collaborazione tra istituzioni. Da parte di tutta l'Amministrazione comunale il miglior augurio di buon lavoro alla nuova dirigente.
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