Alle Nitto Atp Finals di Torino si brinderà con Asti Docg fino al 2030

Le grandi sfide del tennis mondiale continueranno a parlare piemontese fino al 2030. Il Consorzio per la tutela dell'Asti ha ufficializzato il prolungamento dell'intesa che lo conferma official sparkling wine delle Nitto ATP Finals, il prestigioso appuntamento di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti e alle migliori otto coppie di doppio del pianeta.

La firma sancisce un nuovo ciclo quinquennale che decorre dall'edizione prevista a Torino dal 15 al 22 novembre di quest'anno. L'intesa, stretta direttamente con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), capitalizza un momento d'oro per la disciplina in Italia, trainata dai recenti trionfi in Coppa Davis e Billie Jean King Cup oltre che dalle vittorie individuali di Jannik Sinner.

Proprio l'ascesa esponenziale del seguito televisivo e dei praticanti ha rappresentato una leva fondamentale per la prosecuzione del progetto, inaugurato nel quinquennio 2021-2025. Nel 2025 gli appassionati italiani hanno toccato quota 19,8 milioni, con un balzo del 23% rispetto all'avvio della partnership, mentre la finale vinta da Sinner contro Carlos Alcaraz ha stabilito il primato storico nazionale con circa 6,7 milioni di spettatori.

"Dopo il quinquennio 2021-2025 abbiamo deciso di rinnovare per ulteriori cinque anni l'accordo con la Federazione Italiana di Tennis e Padel", sottolinea Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Asti Docg. "Un sodalizio vincente che allarga la platea di appassionati e potenziali nuovi consumatori, come confermano i 19,8 milioni di tennis lover raggiunti nel 2025 e il record di ascolti registrato dalla finale dello scorso anno".

L'operazione rafforza al contempo il radicamento della kermesse nel capoluogo piemontese, legando l'ospitalità e la visibilità globale del torneo a un'icona dell'enologia regionale.

"Il rinnovo conferma il valore di una partnership che ha accompagnato la crescita del torneo torinese", spiega Marco Martinasso, direttore generale della FITP. "Insieme abbiamo rafforzato il legame con il Piemonte e con un'eccellenza del territorio. La conferma di Asti come Official Sparkling Wine arricchisce l'esperienza dell'evento attraverso la qualità e il prestigio del Made in Italy, in una fase di straordinaria crescita del tennis nel nostro Paese".