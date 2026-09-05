A Saluzzo aperta la 79ª Mostra della Meccanica Agricola: appuntamento di incontri, tradizione e futuro [FOTO]

Il mondo di industria, commercio, artigianato, servizi, insieme ad autorità civili, militari e di categoria ha incontrato l'agricoltura e la zootecnia, poche ore fa, al taglio del nastro della 79ª Mostra della Meccanica Agricola, al Foro Boario di Saluzzo.

Mostra connotata da numeri alti, di storia e storie delle tante edizioni passate, di interessi, presenze e di intenti nella coniugazione collaborativa di due parole chiave che sono il pay-off della fiera nazionale saluzzese: "tradizione e innovazione". Perché sì, da questa mostra alla soglia dei suoi primi 80 anni, viene lanciato "l'intento di una forte programmazione finalizzata ad anticipare i tempi e portarsi avanti nelle sfide", come ha evidenziato il sindaco di Saluzzo Franco Demaria (presente con la vicesindaca Francesca Neberti e l'assessore alle Attività produttive Giampiero Bravo), per capire l’evoluzione di clima, mercati, consumi, produzioni e lavorare in direzione del futuro. In agricoltura come nella zootecnia, altro settore strategico, insieme alla frutta, delle Terre del Monviso.

"Non celebriamo solo la tradizione della mostra – ha evidenziato a sua volta Carlo Allemano, presidente della Fondazione Bertoni, storico organizzatore della rassegna - ma mettiamo insieme energie, competenze, idee e relazioni per il futuro di questo territorio". Anche con la sfida del legno, pilastro sempre più importante dell'appuntamento, "non solo materia prima, ma paesaggio, montagna, gestione del territorio, artigianato, design, archittettura, combustibile alternativo, innovazione su cui continuare a lavorare".

"Un patrimonio di meccanizzazione agricola, a braccetto da 53 anni con la zootecnia piemontese della razza Frisona, le cui eccellenze in mostra, sono sotto gli occhi di tutti, nonostante i problemi", secondo l'analisi del sindaco Demaria: l'emergenza siccità, l'export in calo seppure a fronte di una crescita significativa sul mercato interno, e un lavoro sempre più complesso, in merito al quale non è mancato il riferimento agli stagionali: nel 2025 si sono registrati 15mila contratti di lavoro nel Distretto Frutta, in capo principalmente a lavoratori subsahariani (circa 10mila in una stagione che si allunga da maggio a novembre).

Alla mostra l’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bogiovanni ha parlato della centralità nell’agenda politica piemontese del mondo agricolo, con la gestione dell'acqua, l'importanza dell'innovazione, della ricerca e della diversificazione dei mercati in agricoltura. Senza dimenticare l'introduzione di A.I. e robot umanoidi nelle attività degli imprenditori agricoli piemontesi e dell'azione di promozione extraterritoriale, per dare ai settori un respiro europeo.

Sul legno a cui la Fiera mira a dare risalto, con la Piazza del legno, l'accento dell’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo: "Il legno petrolio delle nostre terre montane", necessita di valorizzazione attraverso una gestione sostenibile delle foreste e una certificata tracciabilità nazionale e internazionale a cui la Regione dà sostegno.

Grande la presenza del parterre istituzionale e di sindaci del territorio: Ivana Casale per la Provincia, Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo ("fare squadra per superare le criticità, in questo periodo complicato che vede una flessione dell’export rispetto alle capacità delle aziende di settore"); Marco Costamagna, presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo; Roberto Colombero, presidente di Uncem nazionale intervenuto sul tema dell’innovazione e gestione dell'acqua, da affrontare con un nuovo modo di fare impresa.

A rappresentare i protagonisti della 53ª mostra della zootecnia e il Junior Show alla 20ª edizione Elia Dalmasso, presidente di Ara Piemonte, che ha sottolineato le eccellenze delle razze frisone e piemontesi "che nutrono il territorio" e le sfide decisive che si devono affrontare: sostenibilità, ricambio generazionale, giusto salario.

Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura, con la valutazione della zootecnia da carne, uno dei comparti trainanti dell’economia agricola del territorio e le misure del Governo per la tutela di un comparto dagli importatori esteri.

Dopo i saluti del vicepresidente Atl Cuneo Occelli, la consegna del premio del concorso per l’Innovazione Tecnologica, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, alla ditta Sartore. L’iniziativa, ideata dalla Fondazione Mostra della Meccanica Agricola in collaborazione con il Cnr-Stems, punta a promuovere l’eccellenza tecnica e progettuale nel settore della meccanizzazione agricola.

Il programma

Il calendario che si inserisce tra gli eventi della grande Festa Patronale di San Chiaffredo continua.

Dalle 14 alle 18.30 di oggi sabato 5 settembre presso Il Quartiere (piazza Montebello 1), si terrà il convegno con workshop dal titolo “WoodViso & la Filiera Legno”.

Alle 20, presso il Foro Boario, prenderanno il via le dimostrazioni di tosatura, per lo Junior Show Frisona, la competizione che vedrà incontrarsi oltre trenta giovanissimi allevatori a livello nazionale.

Alle 16, continuerà lo Junior Show con la gara di conduzione Baby, Junior e Senior.

Nella Piazza del Legno, nel pomeriggio, i boscaioli del territorio potranno mettersi alla prova nelle attività di abbattimento, sramatura e taglio con accetta del tronco di un albero, le tre adrenaliniche discipline che compongono la gara di “Triathlon del Boscaiolo” in programma domenica 6 settembre con la squadra ufficiale del campionato nazionale.

Domenica 6 settembre, la mostra aprirà alle 8 e subito dopo prenderanno il via le attività della Piazza del Legno. Alle 9, si terrà la valutazione categorie Manze e Giovenche, inclusi gli animali dello Junior Show, per la Mostra Regionale Frisona Italiana e, alle 11.30, spazio alle finali per soggetti Junior Show e assoluta Manze.

Durante la giornata, il pubblico potrà assistere alle adrenaliniche sfide del “Triathlon del Boscaiolo”, tappa ufficiale del calendario del Campionato Nazionale a squadre di uno dei più coinvolgenti eventi del mondo del legno.

Alle 14.30 si continuerà con la 53ª Mostra Regionale Frisona Italiana con la valutazione delle categorie Vacche e finali. Alle 20, si chiuderanno i cancelli della Mostra per lasciare spazio alla serata “Sunset Cow Parade”.

Lunedì 7 settembre, alle 8, apertura della Mostra e, alle 9.30, appuntamento all’Area incontri per il convegno “Osservare il clima dall’alto: la frontiera dei droni in campo”. Un confronto aperto sulle nuove frontiere dell’agricoltura di precisione e sull’impiego consapevole delle tecnologie aeree a supporto del territorio, guidato dai relatori Paolo Gay del Dipartimento di scienze agrarie forestali e alimentari Università degli studi di Torino e Luca Nari, ricercatore Fondazione Agrion.

Moderati da Paolo Caraccio, esperto di assistenza al volo, gli ospiti approfondiranno come i droni e il monitoraggio dall’alto rappresentino oggi strumenti fondamentali non solo per ottimizzare le risorse agricole, ma anche per monitorare gli impatti del cambiamento climatico in tempo reale, nel rispetto delle norme che regolano utilizzo e limiti di questi strumenti innovativi. L’evento è a cura di Agrion & Datameteo Educational ed è accreditato come seminario gratuito di aggiornamento per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri della provincia di Cuneo.

Alle 10, spazio alla Mostra Interprovinciale Pezzata Rossa Italiana con le categorie Manze e Vacche e le finali e, alle 11.30, la presentazione delle campionesse della razza Frisona Italiana. Alle 12 è prevista la cerimonia di premiazione e alle 14, la chiusura ufficiale della 79ª Mostra della Meccanica Agricola, con rientro degli animali dalle 16.

Nel centro cittadino, dal 1 all’8 settembre, si svolgerà la grande Festa Patronale di San Chiaffredo, con una settimana ricca di musica e di spettacoli, organizzata dal Comune di Saluzzo.