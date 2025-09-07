Alba, la Fiera del Tartufo ha la sua miss: la 22enne Beatrice Marengo eletta Bela Trifolera 2025

Si chiama Beatrice Marengo, ha 22 anni e porta i colori del Borgo di San Martino la miss che nel tradizionale concorso di bellezza della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba tenuto ieri sera ha sbaragliato la concorrenza di altre dieci bellezze salite sul palco in rappresentanza degli altri otto borghi cittadini, del Gruppo Storico Città di Alba e del Gruppo Sbandieratori e Musici aggiudicandosi la fascia di Bela Trifolera 2025.

[Ph. Mauro Gallo Foto, Alba]

Con lei la speciale giuria del concorso ha premiato Elettra Rossi, del Borgo di San Lorenzo, proclamata Miss Radio Alba, e Lucrezia Marchisio, Borgo del Fumo, cui è andato invece il titolo Miss Comuni Fioriti e l’impegno a prendere parte al meeting nazionale di Soverzene (Belluno) nel weekend del 13–14 settembre.

Le miss hanno sfilato palco di piazza Ferrero seguendo la rinnovata formula del concorso, che da alcuni anni prevede per le partecipanti sfilate in abito medievale, in costume da "trifolera" e in abito da sera.

L’elezione apre gli eventi medievali inseriti nel cartellone dell’autnno albese e prologo all’apertura della Fiera.

Sabato 20 settembre, in Sala Beppe Fenoglio, sarà svelato il drappo del Palio degli Asini 2025, firmato dall’architetto e artista albese Enzo Mastrangelo. Una scelta identitaria e di continuità: dopo Valerio Berruti, Eugenio Tibaldi e il giovane Giacomo Barberis, la Giostra affida il Palio a un autore legato alla scuola di Pinot Gallizio — già in giuria nel 2024 — completando il percorso avviato in questi anni di valorizzazione degli artisti di casa.

Nella stessa occasione sarà proclamato l’Amico della Giostra 2025, riconoscimento assegnato a Liliana Allena, presidente uscente dell’Ente Fiera, per il contributo alla crescita e alla visibilità della manifestazione.

Nel sabato successivo, 27 settembre, è invece in calendario l’investitura del Podestà mentre il Palio degli Asini si terrà domenica 5 ottobre.

[Sopra Beatrice Marengo, eletta Bela Trifolera 2025 - Ph. Mauro Gallo Foto, Alba]

[Elettra Rossi, del Borgo di San Lorenzo, proclamata Miss Radio Alba - Ph. Mauro Gallo Foto, Alba]

[Lucrezia Marchisio, Borgo del Fumo, cui è andato invece il titolo Miss Comuni Fioriti - Ph. Mauro Gallo Foto, Alba]