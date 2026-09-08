Romano Reviglio: inaugurata la mostra a Santa Vittoria d'Alba

Sabato 5 settembre la storica cappella di San Rocco a Santa Vittoria d'Alba, edificata nel 1792 come luogo di fede dedicato al santo degli appestati e oggi anche centro di scienza e ricerca intitolato al medico botanico Carlo Bertero nativo del luogo, ha fatto da cornice all'inaugurazione della prima edizione della mostra "Tracce d'autore- Pittori piemontesi del Novecento: Romano Reviglio".

Con un'intuizione sinergica ed inclusiva, l'associazione Anforianus Odv è riuscita a unire nel segno della cultura i Comuni di Bra, Cherasco e Santa Vittoria d'Alba, rendendo omaggio a un artista schivo, profondo e imprescindibile del '900 piemontese. A delinearne i contenuti e le affascinanti tecniche con professionalità e passione è stata nell'occasione la dottoressa Agata Comandè, critica d'arte, curatrice dell'esposizione e ambasciatrice onoraria di Anforianus Odv da aprile 2026, che ha affascinato i presenti e la nipote dell'artista, Daniela Genesio.

L'evento ha risvegliato la ricca trama culturale di Santa Vittoria d'Alba: a poca distanza dalla cappella, il centro storico ospita infatti la gipsoteca dedicata a Gioachino Chiesa, scultore di grande valore, nativo di Bra e legato affettivamente anche a Santa Vittoria, autore del busto di Carlo Bertero per il quale sono tuttora in corso gli allestimenti celebrativi a completamento dei giardini della Cappella di San Rocco e del percorso naturalistico "Herbaria".

Si è ricreato così un dialogo suggestivo tra grandi personalità del passato, in un ideale superamento di ogni confine: quello del colore e dell'anima travalicato dalla pittura di Reviglio, quello della materia superato dalla scultura di Chiesa e quello geografico e scientifico oltrepassato dal ricercatore Bertero alla ricerca del sapere e della meraviglia.

L'evento ha visto inoltre la pittura integrarsi armonicamente con la musica e il movimento, grazie a coinvolgenti intermezzi di danza contemporanea e tango che hanno dato vita e respiro all'esposizione.

L'associazione Anforianus Odv ringrazia calorosamente i sindaci, le amministrazioni comunali intervenute, i collezionisti, la nipote del pittore Romano Reviglio, l'associazione Valorizzazione Roero, la curatrice, le organizzazioni amiche, tutto il numeroso pubblico, le giovani artiste di danza contemporanea e gli esperti danzatori di tango con le rispettive associazioni "Il sole a mezzanotte Asd " e "Tango Indipendente Asd".

Le bellissime opere di Romano Reviglio resteranno visitabili presso la Cappella di San Rocco sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Per maggiori informazioni: www.anforianus.org