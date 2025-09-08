Malore per Suor Silvia Trezzi, volto noto di conforto per i pazienti del Carle di Cuneo

Nella giornata di oggi, lunedì 8 settembre, la comunità di Cuneo e l’ambiente ospedaliero sono stati colpiti dalla notizia del malore subito da Suor Silvia Trezzi, conosciuta affettuosamente come “Suor Silvia”. Da molti anni svolge un ruolo prezioso portando conforto, preghiere e sorriso ai pazienti ricoverati, insieme alle altre suore, sacerdoti della Cappellania e numerosi volontari.

Suor Silvia, che da oltre 15 anni compie questo servizio con dedizione, raccontava in un’intervista dell’anno scorso il suo lavoro e la sua missione: “Al mattino prendo la navetta al Santa Croce di Cuneo, arrivo al Carle di Confreria e poi vado nei reparti. Prima chiedo il permesso e lascio dormire chi dorme. Poi ascolto chi ha bisogno di conforto o dei servizi religiosi come la comunione. Alcuni pazienti non vogliono parlare, altri ti fanno una risata per alleggerire l’animo. Non prendo medicine, la mia salute resiste e finché dura la mia madre mi lascia qui. Li conosco tutti. Il consiglio che do è di aiutare gli altri con gioia e felicità.”

La notizia del suo malore ha suscitato grande preoccupazione tra i malati e gli operatori sanitari, che la conoscono e apprezzano come un sostegno fondamentale nel percorso di cure ospedaliere.