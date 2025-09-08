 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 08 settembre 2025, 17:58

Medici della Granda in lutto per la prematura scomparsa del dottor Elio Laudani

In pensione dall’agosto 2024, era revisore dei conti dell’Ordine provinciale. Per venticinque anni fu direttore di Distretto Sanitario all’Asl Cn2

Il dottor Elio Laudani

Il dottor Elio Laudani

In pensione dall’agosto 2024, è morto in seguito a un incidente. Per venticinque anni fu direttore di Distretto Sanitario all’Asl Cn2

Lutto per l’Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoratri della Provincia di Cuneo per l’improvvisa scomparsa del dottor Elio Laudani, revisore dei conti dell’organismo di rappresentanza della categoria, prematuramente scomparso in seguito a un incidente.

In pensione dall’agosto 2024, Laudani era stato per oltre venticinque anni direttore di Distretto Sanitario all’Asl Cn2 di Langhe e Roero.

Laureatosi a Torino nel 1983, nel 1990 aveva conseguito la specializzazione in Statistica Medica a indirizzo epidemiologico presso l’Università di Pavia.

"Per oltre 40 anni ha operato a servizio della sanità pubblica – lo ricorda l’Ordine – conseguendo nel 1999 l’incarico di direttore di Distretto Sanitario all’ASL CN2 e giunto al pensionamento si è impegnato nella cura degli interessi collettivi della categoria medica. Il presidente Sebastiano Cavalli a nome del direttivo e dei colleghi tutti esprime le più sentite condoglianze alla famiglia ricordandone la dedizione e il prezioso contributo".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium