Medici della Granda in lutto per la prematura scomparsa del dottor Elio Laudani

In pensione dall’agosto 2024, è morto in seguito a un incidente. Per venticinque anni fu direttore di Distretto Sanitario all’Asl Cn2

Lutto per l’Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoratri della Provincia di Cuneo per l’improvvisa scomparsa del dottor Elio Laudani, revisore dei conti dell’organismo di rappresentanza della categoria, prematuramente scomparso in seguito a un incidente.

In pensione dall’agosto 2024, Laudani era stato per oltre venticinque anni direttore di Distretto Sanitario all’Asl Cn2 di Langhe e Roero.

Laureatosi a Torino nel 1983, nel 1990 aveva conseguito la specializzazione in Statistica Medica a indirizzo epidemiologico presso l’Università di Pavia.

"Per oltre 40 anni ha operato a servizio della sanità pubblica – lo ricorda l’Ordine – conseguendo nel 1999 l’incarico di direttore di Distretto Sanitario all’ASL CN2 e giunto al pensionamento si è impegnato nella cura degli interessi collettivi della categoria medica. Il presidente Sebastiano Cavalli a nome del direttivo e dei colleghi tutti esprime le più sentite condoglianze alla famiglia ricordandone la dedizione e il prezioso contributo".