Nuovo ospedale di Cuneo, Gallo: "Confermata la correttezza e la solidità dell’iter"

«La sentenza del Consiglio di Stato che rigetta il ricorso di Inc per la realizzazione del nuovo ospedale di Cuneo rappresenta un passaggio fondamentale perché conferma la correttezza e la solidità del percorso intrapreso e consente di proseguire con ancora maggiore certezza verso la realizzazione del nuovo polo ospedaliero". Così l'assessore regionale del Piemonte Marco Gallo in merito al pronunciamento del Consiglio di Stato riguardante il nuovo ospedale di Cuneo.



"L’iter, infatti, non si è mai fermato - prosegue Gallo -: la gara per la progettazione è in corso e procede secondo il cronoprogramma stabilito. Ora occorre continuare a lavorare con la stessa determinazione, perché il territorio cuneese attende da tempo una struttura moderna, efficiente e adeguata alle sue esigenze. Il nuovo ospedale è un’opera strategica per Cuneo e per l’intera provincia: con oggi - conclude - possiamo finalmente dire con chiarezza che il percorso va avanti».

