Schlein in Granda: la segretaria Pd e la vice Gribaudo a colloquio con Carlo Petrini

“Un colloquio per parlare insieme di come rigenerare le comunità: con la segretaria Schlein e Carlin Petrini abbiamo parlato questa mattina di tanti temi importanti”.

Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico e deputata cuneese che questa mattina, insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein, è andata a Pollenzo all’Università del Gusto per far visita a Carlo Petrini.

“Ai territori serve l’innovazione, ma occorre anche avere radici ben solide, nella terra e nelle idee – dichiara Gribaudo –. Questo serve non solo per le questioni ambientali, ma in generale per le comunità. Con Petrini abbiamo toccato molti temi, in particolare ovviamente quello del cibo, che oggi più che mai è strumento di pace, ma anche di guerra e sopraffazione, come vediamo a Gaza. Abbiamo poi parlato di come la questione climatica riguardi tutti, anche i nostri produttori e agricoltori, e come rivitalizzare le comunità quando il Governo invece ha detto che le aree interne sono destinate a morire senza proporre alcuna soluzione o visione”.