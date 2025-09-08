Operazioni di ricerca in corso a Entracque per una persona scomparsa da ieri

Sono in corso, dalla tarda serata di ieri, domenica 7 settembre, le ricerche di una persona scomparsa nel territorio comunale di Entracque.

Alle operazioni stanno partecipando i Vigili del Fuoco di Cuneo con l'Unità di Comando Locale (UCL), il nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e della Guardia di Finanza, nella zona di San Giacomo di Entracque. L’allarme è scattato intorno alle 23.30 quando la famiglia non ha un escursionista non ha fatto rientro a valle

Al momento le ricerche si stanno concentrando nella zona del Pagarì a San Giacomo di Entracque.

*articolo in aggiornamento*