Dalla tradizione alle nuove ricette: Villanova Solaro festeggia la noce

Dopo il successo della prima edizione, Villanova Solaro torna a celebrare uno dei prodotti che maggiormente rappresentano la sua storia e la sua tradizione. Dal 10 al 14 settembre il paese ospiterà la seconda edizione della Sagra della Noce e della Frutta a guscio, cinque giornate dedicate al gusto, alla musica, all'artigianato, agli spettacoli e alle tradizioni locali.

Un appuntamento che punta a crescere e a consolidarsi, valorizzando la noce non soltanto come prodotto agricolo, ma anche come simbolo di una comunità e di una tradizione artigianale legata al legno. "Chi pianta un noce, pianta per i nipoti", recita un antico adagio popolare: la pianta necessita infatti di diversi anni prima di diventare produttiva e rappresenta così l'idea di un investimento rivolto al futuro. È proprio questa la filosofia che accomuna Comune e Pro loco, impegnati a valorizzare una produzione tipica e a creare nuove prospettive per il territorio.

"Rievocando una tradizione villanovese abbiamo aperto un guscio, scoprendo tanti tesori: vogliamo condividerli con chi farà tappa nel nostro paese dal 10 al 14 settembre!", affermano il sindaco Gabriele Giletta e il presidente della Pro loco Mauro Rosso

Tra le principali novità dell'edizione 2026 c'è l'ampliamento della Fiera della domenica, che vedrà la partecipazione di un numero maggiore di artigiani, hobbisti, produttori agricoli, vivaisti e creativi, trasformando il centro del paese in una vetrina dedicata alle eccellenze e ai mestieri del territorio.

L'anteprima è in programma giovedì 10 settembre alle 21 in piazza Pairotti, con Ruota&Canta, la sfida canora tra le Pro loco ideata e condotta da Andrea Caponnetto. I concorrenti, oltre a eseguire il proprio cavallo di battaglia, dovranno affrontare una prova a sorpresa: una ruota assegnerà loro una canzone nazional-popolare da interpretare in duetto con una persona scelta a sorpresa.

A giudicare le performance saranno il musicista Martin Mcnally, la cantante Veriana Barale e la giornalista Anna Maria Parola. In gara Anna Viotto per Scarnafigi, Daniele Gattino per Murello, Davide Ghione per Monasterolo, Mauro Abrate per Villanova Solaro, Teresa Sola per Faule, Mariagrazia Alfì per Cavallerleone e, per Villanova Solaro, Simone Reviglio e Antonella Scotta. Ospiti della serata saranno Michelle e Roberto, con tre brani voce e chitarra.

IL CONVEGNO E L'INAUGURAZIONE

Venerdì 11 settembre alle 17, sempre in piazza Pairotti, spazio al convegno dedicato al comparto agricolo e alla frutta a guscio. Saranno presenti il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, senatore Luigi D'Eramo, e il presidente dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), Livio Proietti.

Il confronto, moderato da Andrea Caponnetto, vedrà al tavolo rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Cia, i vertici del Consorzio di Tutela e Valorizzazione della frutta a guscio Piemonte, il presidente di Ismea Livio Proietti, il presidente della Fondazione Agrion Giacomo Ballari e Davide Mario Sacchi per Life Spa di Sommariva Perno.

A seguire si terranno l'inaugurazione ufficiale della seconda edizione della Sagra, con la voce di Daniela Cavanna, e la Cena della Noce. La serata proseguirà con 'Ballando Le Cupole in tour', condotto da Piero Montanaro, insieme all'orchestra Daniela Cavanna, Maurizio delle Valli, Sara Naldi e all'Asd DanceSport Tatoo di Cercenasco. Le immagini saranno successivamente trasmesse da Telecupole.

DALLO "GNUS" AL "NUSHI", LA NOCE PROTAGONISTA ANCHE A TAVOLA

La manifestazione punta molto anche sulla cucina, con diverse proposte pensate per reinterpretare la noce in chiave originale.

La grande novità gastronomica è lo 'Gnus', uno gnocco alla noce creato appositamente per la Sagra. Una ricetta che unisce la tradizione della cucina locale alle caratteristiche aromatiche della frutta a guscio. Sarà possibile assaggiarlo giovedì 10 settembre durante "Ruota&Canta" e domenica 13 settembre in occasione della grande 'Gnoccata'.

Tra le proposte più curiose c'è poi il 'Nushi', incontro tra la tecnica del sushi e i sapori piemontesi: carne cruda di Fassona battuta al coltello, formaggi tipici delle vallate, riduzioni al Barolo e una croccante granella di noce e frutta a guscio.

Infine il 'Tiraminus', una reinterpretazione in chiave locale del tiramisù, arricchita dalle note tostate della noce. Le due creazioni saranno disponibili sabato sera, durante la 'Mangirula', allo stand della Pro loco di Villanova Solaro.

Un programma che punta dunque a trasformare la Sagra in una vera festa del territorio, capace di mettere insieme agricoltura, gastronomia, musica, artigianato e socialità, con la noce come filo conduttore.

Per informazioni e per gli appuntamenti gastronomici: Mauro 338-9021222, Sara 339-6812552 (Pro loco).