Pellegrina Legends4All 2026: un weekend per pedalare nella Valle di Susa [FOTO]

La Pellegrina Legends 4ALL 2026 entra nelle ore decisive e chiama a raccolta ciclisti, famiglie, appassionati di outdoor e amanti della Valle di Susa.

Sabato 12 e domenica 13 settembre, la Città di Susa e la Legends Arena diventeranno il cuore di un weekend dedicato alla bicicletta, alla scoperta del territorio, allo sport per tutti, all’inclusione e alla voglia di vivere la Valle con il proprio passo, la propria bici e il proprio modo di pedalare.

La manifestazione, promossa da ASD APS Guide Discovery Valsusa, conferma anche quest’anno la sua identità: non una gara, ma una grande esperienza cicloturistica e sportiva non competitiva, aperta a pubblici diversi, a biciclette diverse e a livelli di preparazione differenti. La Pellegrina è pensata per ciclisti, famiglie, appassionati, sportivi, cicloturisti e persone con disabilità adeguatamente accompagnate.

Per chi non si è ancora iscritto, resta la possibilità di partecipare anche all’ultimo momento. Le iscrizioni online sono aperte fino a giovedì 10 settembre alle ore 24.00; poi sarà ancora possibile iscriversi in modalità last minute direttamente al Punto Iscrizioni della Legends Arena, sabato 12 settembre e, compatibilmente con gli orari di partenza, anche domenica mattina.

Cinque percorsi, una sola Valle da scoprire

La giornata centrale per i ciclisti sarà domenica 13 settembre, con cinque percorsi ad anello, tutti con partenza e arrivo a Susa, pensati per raccontare la Valle di Susa attraverso modi diversi di vivere la bici.

La Pellegrina propone due itinerari strada, due percorsi gravel/MTB e il percorso family Pellegrina4ALL, con partenze differenziate tra le 9.30 e le 11.00. Si va dai tracciati più lunghi, fino ai 100 km e 1300 metri di dislivello positivo, alla proposta breve e accessibile della Pellegrina 4ALL, 15 km in Val Cenischia, tra Susa, Mompantero, Venaus e ritorno a Susa.

Chi desidera una sfida più sportiva potrà scegliere i percorsi su strada o gravel più lunghi; chi cerca un’esperienza più bilanciata potrà optare per gli itinerari intermedi. Chi invece vuole vivere la giornata in modo familiare, inclusivo o più tranquillo potrà percorrere la 4ALL, pensata per principianti, famiglie, giovanissimi e persone con disabilità adeguatamente accompagnate.

Il filo comune è la Valle di Susa: strade asfaltate secondarie, strade bianche, viabilità rurale, borghi, paesaggi, storia e luoghi simbolici della Ciclovia Francigena. La manifestazione attraversa infatti diversi tratti della Ciclovia Francigena della Valle di Susa, alla scoperta del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico delle Alpi occidentali.

Una Pellegrina aperta a tutti

«La Pellegrina esiste grazie a una rete di persone, istituzioni Regione Piemonte e Città Metropolitana su tutte, partner, a partire dal main donor Reale Foundation, e sponsor che in questi anni hanno scelto di credere in Guide Discovery Valsusa e in un progetto nato dal territorio. La bicicletta resta il cuore dell’evento, ma attorno alla bici abbiamo costruito una piattaforma aperta, messa a disposizione delle amministrazioni, delle associazioni e delle comunità locali. Quest’anno tornano anche le bici da corsa, accanto ai percorsi gravel, MTB, e-bike e family: cinque proposte diverse, perché ci sono tanti modi di vivere la bici e la Valle. In tanti pedalano con noi e ci sostengono, e questo è il valore più bello della Pellegrina», sottolinea Fulvio Tosco, presidente di ASD APS Guide Discovery Valsusa.

La bicicletta resta quindi il cuore dell’evento, ma attorno alla bici la Pellegrina ha costruito negli anni una piattaforma capace di mettere insieme sport, inclusione, cultura, turismo, accoglienza, istituzioni, sponsor, associazioni, volontari e comunità locali.

Sabato 12: Bike Village, iscrizioni, Novalesa, talk e spettacolo bike trial

Il weekend si aprirà sabato 12 settembre alla Legends Arena con l’apertura del Bike Village e del desk iscrizioni per il ritiro dei pacchi gara. Dalle 10.00 sono previsti test bike, attività dei partner e degli sponsor, experience gratuite con gli istruttori degli sport offerti dalla Legends Arena e servizio bar per tutta la giornata.

Il pomeriggio sarà dedicato anche alla scoperta culturale del territorio. Alle 14.30 partiranno dalla Legends Arena le visite guidate gratuite all’Abbazia della Novalesa con il FAI – Delegazione Valle di Susa, nel quadro del focus 2026 dedicato ai 1300 anni dalla fondazione dell’Abbazia.

Il programma del sabato prevede poi talk sul palco con ospiti legati al mondo bike, ai viaggi, all’inclusione e alla sicurezza dei ciclisti. Tra i protagonisti ci saranno Marco Scarponi, della Fondazione Michele Scarponi, e il medagliato paralimpico Lorenzo Bernard, ragazzo di Novalesa, indicato da Tosco come una presenza capace di rappresentare in modo forte lo spirito inclusivo dello sport.

Uno dei momenti centrali sarà inoltre la presentazione del progetto Interreg Alcotra VIALPS, dedicato alla valorizzazione di un circuito cicloturistico transfrontaliero tra Valle di Susa, Savoia e Hautes-Alpes. Il programma ufficiale lo descrive come un itinerario di circa 220 km che interessa alcuni grandi colli alpini come Moncenisio, Télégraphe, Galibier, Lautaret, Monginevro e Colle della Scala.

La giornata sarà completata dalle esibizioni di bike trial dei campioni iridati del Team Green Bike, dai saluti istituzionali, dal DJ set, dagli aperitivi e dal “pool party” a cura della Legends Arena.

Domenica 13: partenze, arrivi, catering e superpremio Marocco

Domenica 13 settembre la Legends Arena aprirà dalle 7.30 con Bike Village, desk iscrizioni last minute, servizio bar e colazioni. Le partenze differenziate dei cinque percorsi sono previste tra le 9.30 e le 11.00, accompagnate dall’animazione e dal tappeto sonoro a cura di TORADIO.

Dalle 12.30 inizieranno gli arrivi in Legends Arena, con servizio docce e spogliatoi. Dalle 13.00 alle 16.00 sarà attivo il catering per ciclisti, ospiti e staff, mentre dalle 14.00 è prevista l’apertura della piscina Legends Arena per partecipanti e accompagnatori.

Alle 16.30 spazio all’assegnazione dei premi speciali e del superpremio Legends Arena: un viaggio in Marocco di 5 giorni / 4 notti in struttura a 4 stelle. Alle 17.00 sono previsti i saluti conclusivi della manifestazione.

La Valle di Susa come esperienza bike e outdoor

La Pellegrina non propone soltanto tracciati ciclistici. Costruisce un racconto esperienziale della Valle di Susa fatto di strade, paesaggi, paesi, storia e accoglienza.

«La Pellegrina Legends 4ALL 2026 è un esempio concreto di come sport, inclusione, mobilità dolce e promozione turistica possano diventare strumenti di valorizzazione dei territori montani. È un evento che mette in movimento energie diverse e contribuisce a rafforzare il ruolo della Valle di Susa come destinazione outdoor, culturale e accessibile», evidenzia Jacopo Suppo, vicesindaco metropolitano della Città Metropolitana di Torino.

La Pellegrina 2026 si inserisce inoltre in un contesto culturale particolarmente significativo: il focus sui 1300 anni dell’Abbazia della Novalesa, fondata nel 726 d.C. per volontà del patrizio franco Abbone, luogo simbolico lungo la Via Francigena. L’edizione di quest’anno porta idealmente e materialmente i partecipanti verso la Val Cenischia, Novalesa e l’Abbazia, ai piedi della storica direttrice del Moncenisio.

CNA – Laboratorio Alte Valli: la bag del territorio

Anche nel 2026 prosegue la collaborazione con CNA – Laboratorio Alte Valli, che fornirà agli iscritti una bag con prodotti artigianali del territorio: birra del Birrificio San Michele di Sant’Ambrogio di Torino, biscotti del Panificio Marzo di Susa–Venaus e miele dell’Azienda Agricola Ametlier di Susa.

Come richiamato da Riccardo Beltrame, responsabile CNA Valsusa, la bag consegnata agli iscritti diventa un piccolo racconto della Valle di Susa: prodotti locali che parlano di lavoro, qualità e identità.

Ultima chiamata

Per chi vuole partecipare, questa è l’ultima chiamata: la Pellegrina Legends 4ALL 2026 aspetta ciclisti, famiglie, gruppi, accompagnatori e appassionati alla Legends Arena di Susa.

Le iscrizioni online restano aperte fino a giovedì 10 settembre alle ore 24.00. Sabato sarà possibile iscriversi direttamente al Punto Iscrizioni della Legends Arena; domenica mattina le iscrizioni last minute saranno ancora possibili compatibilmente con gli orari di partenza dei percorsi.

La Pellegrina mette in movimento tutta la Valle di Susa: volti, generazioni e modi diversi di vivere la bici si incontrano per accogliere chi arriva tra le nostre montagne, alla scoperta di strade, paesaggi, storia e accoglienza.

Info percorsi:

https://pellegrinabikemarathon.com/pellegrina

Programma completo:

https://www.pellegrinabikemarathon.com/programma-evento

Contatti:

www.pellegrinabikemarathon.com / info.pellegrinabikemarathon@gmail.com

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