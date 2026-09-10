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Attualità | 10 settembre 2026, 12:28

A Peveragno nasce il gruppo del cammino

L'incontro conoscitivo è in programma mercoledì 30 settembre alle 15 presso il centro polifunzionale “A La Sousta”

A Peveragno nasce il gruppo del cammino

Mercoledì 30 settembre, alle ore 15, a Peveragno, presso il centro polifunzionale “A La Sousta” (piazza Domenico Tassone) gli infermieri di Famiglia e di Comunità dell’Asl CN1, in collaborazione con il comune di Peveragno, promuovono un incontro aperto a tutti con l’obiettivo di illustrare il progetto dei Gruppi di Cammino e raccogliere le adesioni di chi desideri parteciparvi. 

Saranno illustrati i numerosi benefici del camminare per la salute e il benessere, cui seguirà un’attività pratica (munirsi di scarpe e abbigliamento adeguati) alla portata di tutti per muoversi in modo piacevole e sicuro, con esercizi di riscaldamento e una passeggiata.

Per info: 0171.450781

comunicato stampa

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