Trattore si ribalta a Monforte d'Alba, ferito il conducente

Un trattore che trasportava uva si è ribaltato, in mattinata, sulla provinciale 57 nel territorio comunale di Monforte d'Alba.
Ferito il conducente del mezzo, affidato alle cure del 118.
Sul posto anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Alba che hanno lavorato per circa tre ore per la messa in sicurezza del rimorchio, rimasto in bilico. Le operazioni hanno reso necessaria la chiusura della strada.
Intervenuti pure i Carabinieri per i rilievi del caso e per chiarire le cause dell'incidente, avvenuto poco dopo le 8.