Si smarrisce nelle campagne di Castino: lo recuperano i Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 settembre, le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Alba e dal Distaccamento Volontari di Cortemilia sono intervenute nel territorio del comune di Castino a seguito di una richiesta di soccorso giunta da un uomo di circa 50 anni.

Impegnato in una passeggiata nelle campagne del centro langarolo, tra noccioleti e boschi, l’uomo ha perso l’orientamento e non riusciva a ritrovare la via del ritorno.

Grazie anche alla proficua collaborazione della persona smarrita, in collegamento telefonico con la centrale, la sala operativa del Comando Provinciale di Cuneo riusciva a geolocalizzarla con tecniche di topografia applicata al soccorso (Tas) ritrovandola in buone condizioni di salute.