Tre ragazzi del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo premiati a Roma per l'opera "Break Tree"

Il progetto artistico "Break Tree" del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo è stato selezionato tra le opere vincitrici della seconda edizione di EvolveArt, il concorso che mette in dialogo scuola, arte e industria sui temi della sostenibilità e della transizione energetica, e che è in corso di svolgimento in queste ore a Roma.

Gli autori sono gli studenti della classe 5DB: Giada Zidda, Nicolas Fanfoni e Marco Perrone, presenti a Roma con il docente referente prof. Francesco Badoero.

"Un riconoscimento importante per un progetto nato all’interno della scuola e sviluppato attraverso un percorso di ricerca, progettazione e sperimentazione - scrive la scuola -. Il progetto rappresenta il risultato della creatività e della capacità progettuale di tre giovani allievi, chiamati a trasformare un tema complesso e attuale in un’opera capace di comunicare attraverso la forma, il linguaggio del design e la sensibilità artistica".

Break Tree è in esposizione a Roma, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, insieme alle altre opere vincitrici del concorso.

"Un risultato che rende orgoglioso l’intero Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo e che testimonia il valore della progettazione come strumento educativo: imparare a osservare, ricercare, immaginare e trasformare un’idea in un progetto concreto" concludono dal Liceo Soleri Bertoni.

EvolveArt, promosso da Fondazione Maire – Ets e Gruppo Maire, insieme ad ABiLiArt – Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici e con il supporto di ReNaLiArt – Rete Nazionale dei Licei Artistici, nasce per valorizzare il talento dei giovani studenti dei licei artistici e stimolare una riflessione attraverso l’arte e il progetto sulle grandi trasformazioni del nostro tempo.