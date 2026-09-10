Il Memo di Borgo San Dalmazzo propone visite guidate informative dedicate ai docenti

A settembre MEMO4345, il percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah in Europa di Borgo San Dalmazzo, riprende visite e attività didattiche per l'anno scolastico 2026/27.
Per permettere al corpo docenti un primo approccio con i contenuti di MEMO4345, sono in programma visite guidate informative gratuite dedicate a insegnanti del territorio. Le visite, della durata di circa 2 ore, si svolgeranno il venerdì pomeriggio, il 25 settembre e il 9 ottobre, con inizio alle ore 16.
L'attività sarà certificata con attestato di partecipazione dall'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo.