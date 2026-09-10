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Attualità | 10 settembre 2026, 12:22

Il Memo di Borgo San Dalmazzo propone visite guidate informative dedicate ai docenti

Le visite, della durata di circa 2 ore, si svolgeranno il venerdì pomeriggio, il 25 settembre e il 9 ottobre, con inizio alle ore 16

Il Memo di Borgo San Dalmazzo propone visite guidate informative dedicate ai docenti

A settembre MEMO4345, il percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah in Europa di Borgo San Dalmazzo, riprende visite e attività didattiche per l'anno scolastico 2026/27.
 

Per permettere al corpo docenti un primo approccio con i contenuti di MEMO4345, sono in programma visite guidate informative gratuite dedicate a insegnanti del territorio. Le visite, della durata di circa 2 ore, si svolgeranno il venerdì pomeriggio, il 25 settembre e il 9 ottobre, con inizio alle ore 16. 

L'attività sarà certificata con attestato di partecipazione dall'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo.

comunicato stampa

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