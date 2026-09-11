A settembre due incontri tra calcio e matematica alla Biblioteca Civica di Saluzzo

La Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi di Saluzzo è lieta di invitarvi ai prossimi eventi in programma nel mese di settembre.

Venerdì 18 settembre h 18.00

Il gesto tecnico

Storia d'amore e di verità

di Danilo Careglio

Dialoga con Anna Grassero

Biblioteca Civica - Il Quartiere - Piazza Montebello, 1



Buenos Aires, 1927. Giuseppe Pautasso fugge dall'Italia fascista per amore e ricomincia da zero in una terra lontana. Qualche anno dopo, Tommaso Perotti e sua moglie Rachele attraversano l'oceano in cerca di riscatto. Due famiglie. Due destini. Un'unica città. Esteban Pautasso, da bambino, incontra Virgilio Maroso allo stadio Filadelfia di Torino. Un gesto semplice - un sorriso, una parola, una giocata - trasformerà per sempre il calcio in poesia e memoria. Anni dopo, suo figlio Virgilio eredita quel nome e quel sogno. Talento puro, ribelle, indomito. In campo incanta. Fuori dal campo, affronta una società che sprofonda nella violenza. Nel corso di mezzo secolo di storia argentina, tra il peronismo, le lotte sociali, l'ombra della dittatura e il Mundial del 1978, le vite dei Pautasso e dei Perotti si intrecciano nel segno della dignità e della speranza. Con una scrittura intensa e cinematografica, Danilo Careglio costruisce un grande romanzo popolare dove il calcio non è soltanto uno sport, ma un linguaggio dell'anima, capace di unire padri e figli, di attraversare il tempo e di salvare la memoria degli uomini.



Inserito nella programmazione di Sport in Piazza



Info: biblioteca @comune.saluzzo.cn.it | 0175 211416

Venerdì 25 settembre h 17.00

I figli perduti

di Angela Delgrosso Bellardi

Prefazione del Prof. Marco Piccat

Dialoga con Loredana Cella, scrittrice

Intermezzi musicali delle cantanti Sabina Nata e Ida Apostolo

Il Quartiere - Piazza Montebello, 1

1872. Il viaggio avventuroso di un giovane ex garibaldino in compagnia di uno storico-matematico sulle tracce di uno dei codici più rivoluzionari di tutti i tempi. Si tratta del Liber Abbaci di Leonardo Pisano, matematico meglio noto come Fibonacci, che ha traghettato i numeri arabi nel vecchio continente facilitando il calcolo e la risoluzione di problemi pratici, dando grande impulso al pensiero logico-matematico.

Un viaggio da Modena a Toledo, tra monasteri, biblioteche ed enclave templari, in un susseguirsi di avventure ed esperienze, ripercorrendo pagine di storia avvincenti, che riportano a un passato da riscoprire, per rimarcare come il valore della memoria sia il miglior strumento per arricchire l'esistenza e la conoscenza un atto di trasformazione interiore.



Info: biblioteca @comune.saluzzo.cn.it | 0175 211416

Biblioteca civica Lidia Beccaria Rolfi di Saluzzo

Piazza Montebello 1 - 12037 Saluzzo (CN)

0175211451 (sez. adulti) - 0175211452 (sez. ragazzi) - 3480707998

biblioteca.saluzzo@itur.it



ORARI:

Lunedì 13.00 – 18.30

Martedì 10.00 – 18:30

Mercoledì 10.00 – 18:30

Giovedì 10.00 – 18:30

Venerdì 13.00 – 18.30

Sabato 10.00 – 13.00

Domenica Chiuso