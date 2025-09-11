Disservizi, ritardi e lavori in corso: "Ecco le principali criticità sulle linee ferroviarie cuneesi"

Si è svolta in videoconferenza la riunione mensile tra Trenitalia, RFI, il Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile (Co.M.I.S.) e i Comitati dei pendolari, un appuntamento che mette attorno allo stesso tavolo chi vive ogni giorno i disagi del viaggio e le problematiche chi è chiamato a gestire il servizio ferroviario. Il focus non ha riguardato solo la linea Alba-Germagnano.

Fulvio Bellora, referente locale del Co.M.I.S., ha puntato l’attenzione in particolare sulla linea Torino-Savona, che continua a presentare ritardi significativi: a fine agosto la puntualità si è fermata al 66%. "I problemi sono sempre gli stessi – spiega – legati al tratto ligure e al binario unico. Questa linea merita un’attenzione particolare, sia per il raddoppio sia per la capacità di peso assiale, così da soddisfare una domanda crescente di spostamenti di persone e di merci. L’obiettivo deve essere quello di rafforzare il collegamento con il porto di Savona e sviluppare il retroporto nella zona di Mondovì". La riunione è stata anche l’occasione per fare il punto sugli interventi previsti nelle prossime settimane: tra il 27 settembre e il 26 ottobre la linea verrà interrotta tra Fossano e Mondovì per lavori di impermeabilizzazione sui viadotti Ellero e Corsaglia.

Non mancano criticità nemmeno sul Saluzzese, dove la linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano – riattivata a gennaio grazie al contratto con Arenaways – sta facendo registrare diversi disservizi, in particolare per problemi ai passaggi a livello che si traducono in ritardi e cancellazioni frequenti delle corse.