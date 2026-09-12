"Scuola e territori: sfide e prospettive per i servizi educativi di domani": appuntamento lunedì 21 settembre negli spazi di "Mondolè10" a Cuneo

"Scuola e territori: sfide e prospettive per i servizi educativi di domani". Si parla di futuro ed educazione nell'appuntamento in programma lunedì 21 settembre negli spazi Mondolè10 a Cuneo (in via Mondolè 10).

L'inizio dell'anno scolastico porta con sé anche un nuovo appuntamento del ciclo "Mondolè10 Talk" incentrato proprio sul mondo della scuola, con un doppio appuntamento dedicato ai docenti e a tutti coloro che ruotano intorno al mondo dell'educazione. Il ciclo di incontri, inaugurato la scorsa primavera, ha infatti l'obiettivo di offrire momenti di confronto sui temi dell'innovazione sociale e della pedagogia, della scuola e della didattica, riunendo la comunità educante.

Il programma del 21 settembre prevede alle 18 un momento di confronto tra ospiti provenienti dal mondo dell'educazione, delle istituzioni e del territorio per parlare di istruzione, accessibilità e realtà locali, moderato da Michele Pianetta, founding partner di Prokalos: interverranno Andrea Archinà, sindaco di Avigliana, Chiara Gaiola assessora all'Istruzione e alle Politiche per giovani e famiglie di Settimo Torinese, il sindaco del Comune alessandrino di Ponzone Fabrizio Ivaldi e Viviana Pinto, founder e CEO della piattaforma di innovazione didattica Discentis. L'iniziativa permetterà di mettere a confronto realtà differenti per parlare di buone pratiche, necessità comuni ed esempi dai quali attingere: Gaiola porterà l'esperienza di Settimo Torinese, primo Comune in Piemonte a proporre gli asili nido gratis tagliando la retta per la maggior parte degli iscritti, mentre Archinà, anche vicepresidente dell'Unione Montana Valle Susa, concentrerà l'intervento sulla necessità e sull'opportunità di far rete per i servizi scolastici, dalla mensa allo scuolabus. Infine Ivaldi arricchirà il dibattito raccontando gli sforzi e la realtà di un piccolo Comune di provincia che combatte lo spopolamento tenendo viva la scuola elementare.

A seguire è prevista la presentazione del "Calendario Scolastico 2026–2027", un calendario tematico pensato per accompagnare i docenti nel corso dell'anno con spunti e indicazioni sulle più importanti ricorrenze annuali dedicate alla sensibilizzazione su temi di importanza globale, come la Giornata internazionale delle persone con disabilità o la Giornata Mondiale del Riciclo. Il calendario è ideato da Discentis in collaborazione per questa edizione con Fondazione Mondolè 10 e con Fondazione Dalmine. A presentarlo ci saranno anche Cinzia Longo, padrona di casa e presidente della Fondazione Mondolè10 e Manuel Tonolini, direttore della lombarda Fondazione Dalmine, Ente del Terzo Settore che offre alle scuole percorsi innovativi per arricchire l'offerta formativa e preparare gli studenti alle sfide del futuro. Il pomeriggio si aprirà già alle 16,30 con un workshop dal titolo "Comunità di pratica - Strategie e strumenti per crearle e farle funzionare", curato da Discentis, e dedicato a docenti, dirigenti scolastici e persone sensibili a vario titolo al tema.

"Settembre è da sempre un mese importante per la scuola, segnando l'inizio di un nuovo anno – commenta Cinzia Longo, presidente di Fondazione Mondolè 10 -. Per questo siamo felici di ospitare un pomeriggio di confronto tra chi la anima tutti i giorni e chi lavora per rendere gli spazi e i servizi scolastici efficienti e rispondenti alle esigenze del territorio".